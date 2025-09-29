22 हजार लगाओ, 25.5 लाख महीना पाओ... निर्मला सीतारमण के नकली वीडियो से बचें, PIB ने बताया स्कीम का सच

Video showing Nirmala Sitharaman investment Scheme X/@PIBFactCheck

PIB Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने एक ऐसे निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार किया है, जहां केवल 22,000 रुपये निवेश करने पर 25.5 लाख रुपये महीना कमाए जा सकते हैं. यह वीडियो देखने वालों को "जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट" जैसा लगता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है.

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) फैक्ट चेक टीम ने इस वीडियो को पूरी तरह फर्जी और डिजिटल रूप से बदला हुआ बताया है. PIB ने X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट कर लिखा, “क्या यह सच हो सकता है? फिर से सोचें! एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक निवेश प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रही हैं, जो 22,000 रुपये निवेश करने पर 25.5 लाख रुपये प्रति माह कमाने का मौका देता है. यह दावा पूरी तरह गलत और भ्रामक है.”

PIB फैक्ट चेक ने किया खुलासा

🚨 Too Good to Be True? Think Again! A video claims that Union Finance Minister @nsitharaman is promoting an investment platform, promising that an investment of ₹22,000 can help you earn up to ₹25.5 lakh per month. #PIBFactCheck ❌ This is a digitally altered #fake… pic.twitter.com/zhPVtAP8Ao — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 29, 2025

पहले भी फैलाया गया था ऐसा झूठ

यह पहली बार नहीं है जब इस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं. इससे पहले भी एक ऐसा ही क्लिप सामने आया था, जिसमें दावा किया गया था कि 22,000 रुपये निवेश करके 60,000 रुपये प्रतिदिन और 10 लाख रुपये प्रति माह कमाए जा सकते हैं. उस वीडियो को भी फैक्ट चेक एजेंसी ने डिजिटल रूप से बदला गया और धोखाधड़ी भरा बताया था.

सरकार और वित्त मंत्री का कोई संबंध नहीं

PIB ने साफ कर दिया है कि भारत सरकार या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म या योजना से कोई संबंध नहीं है. लोगों को आगाह किया गया है कि ऐसे निवेश ऑफर्स से बचें और किसी भी संदिग्ध योजना में पैसा न लगाएं.

जनता को सतर्क रहने की सलाह

विशेषज्ञों का कहना है कि ठग लोग अक्सर नामी-गिरामी नेताओं और मशहूर हस्तियों के फर्जी वीडियो बनाकर जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं. इसलिए किसी भी योजना में निवेश करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करना बेहद जरूरी है.