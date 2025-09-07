VIDEO: कमरे का किराया ₹1.20 लाख, बिजली का बिल ₹15000; क्या सच में Gurugram में रहना इतना महंगा है?

Photo- meowvi.vi/Instagram

Luxury Lifestyle Cost in India: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक रूसी महिला (Russian Woman) का वीडियो खूब चर्चा में है, जिसमें उसने भारत में अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल (Luxury Lifestyle in Gurugram) को बनाए रखने के लिए हर महीने होने वाले खर्च का खुलासा किया है. विक्टोरिया कोवान (Victoria Cowan) नाम की यह महिला गुरुग्राम में रहती है और उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि वह एक बेडरूम वाले फ्लैट के किराए पर हर महीने 1.20 लाख रुपये खर्च कर रही है. विक्टोरिया ने बताया कि सिर्फ किराया ही नहीं, बल्कि दूसरे खर्चे भी आपकी जेब ढीली करवाते हैं.

बिजली का बिल हर महीने 15 हजार

उनका दावा है कि बिजली का बिल (Electricity Bill) हर महीने 15 हजार रुपये आता है, जबकि किराने के सामान और दवाइयों पर लगभग 60 हजार रुपये खर्च हो जाता है. इसके अलावा, वह सिर्फ उबर ब्लैक कैब से ही सफर करती है, जिसमें हर सवारी का किराया कम से कम 1000 रुपये होता है. वह ब्यूटी ट्रीटमेंट (Beauty Treatments) पर भी हर महीने लगभग 15 हजार रुपये खर्च करती है.

सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद इसे 4.4 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. कई यूजर्स ने उनकी खर्च करने की आदतों पर सवाल उठाए. एक व्यक्ति ने लिखा, "1,20,000 रुपये किराया? बेब, तुम्हारा मालिक तुम्हें लूट रहा है." वहीं, एक अन्य यूजर ने अपनी लाइफस्टाइल बताते हुए लिखा, "फ्लैट: 8000, मेट्रो: 2000, शॉपिंग: 3000, खाना: 5000 और सैलरी 40 हजार"

यहां तक कि एक यूजर ने लिखा- "इनमें से कोई भी खर्च "बुनियादी" नहीं है. 1 BHK अपार्टमेंट के लिए 1.5 लाख और किराने के सामान के लिए 40 हजार? अगर आप फिजूलखर्ची करना चाहती हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी है, मैम."

रूसी महिला ने फिर दिया जवाब

सोशल मीडिया पर लगातार आ रही प्रतिक्रियाओं के बीच विक्टोरिया ने फिर जवाब दिया, "मैं शिकायत नहीं कर रही, बस इतना कह रही हूं कि अगर अच्छी जीवनशैली चाहिए, तो अपनी जेब तैयार रखनी होगी."

यह वीडियो अब सिर्फ़ गुरुग्राम (Gurugram News) में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है. लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि भारत में रहना कितना महंगा या सस्ता है और क्या विक्टोरिया वाकई 'ठगी' का शिकार हो रही है.