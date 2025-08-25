Real Hero: सऊदी युवक का साहस! जलते वाहन को पेट्रोल पंप से दूर ले जाकर टाली बड़ी त्रासदी – देखें वीडियो

आग लगी ट्रक (Photo: X|@RT_com)

रियाद के दावादमी इलाके में एक पेट्रोल पंप पर बड़ा हादसा होते- होते टल गया, जब एक बहादुर सऊदी नागरिक ने जान जोखिम में डालकर आग से धधकते ट्रक को स्टेशन से दूर ले जाकर संभावित विस्फोट को रोक दिया. पशु आहार से लदा एक ट्रक अचानक आग की चपेट में आ गया था. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चालक ट्रक को पेट्रोल पंप के पास छोड़कर भाग गया, जिससे खतरा और बढ़ गया. उसी समय, माहेर फ़हद अल दलबाही नाम के एक स्थानीय व्यक्ति ने बिना देर किए जलते हुए ट्रक पर छलांग लगाई और उसे पेट्रोल स्टेशन से दूर ले जाकर बड़ी त्रासदी को टाल दिया. यह पूरी घटना वहां मौजूद लोगों द्वारा कैमरे में कैद कर ली गई और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. यह भी पढ़ें: Real Hero: मोबाइल वीडियो बना जीवनरक्ष! युवक ने कार में फंसे बच्चे को बचाया, देखें वायरल वीडियो

वीडियो और तस्वीरों में अल दलबाही को आग की लपटों से घिरे ट्रक पर काबू पाते और उसे खींचकर एक सुरक्षित स्थान की ओर ले जाते देखा जा सकता है. लोग सोशल मीडिया पर उनकी सूझ-बूझ और साहस की जमकर सराहना कर रहे हैं. कई यूज़र्स ने सरकार से मांग की है कि माहेर अल दलबाही को उनके इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए आधिकारिक रूप से सम्मानित किया जाए.

युवक ने अपनी जान झोखिम में डालकर बचाई सैकड़ों जानें

Saudi man puts life on the line to save lives Maher Fahd Al Dalbahi selflessly leapt into flaming truck, steering it away from a Riyadh gas station Its driver reportedly fled, fearing deadly explosion Maher now suffers 'SEVERE 1st, 2nd-degree burns' Some heroes wear Keffiyehs pic.twitter.com/Sxmb4xZpjj — RT (@RT_com) August 18, 2025

अल दलबाही ने बताया, "मैं अपने गांव अल सलीहिया जा रहा था और पास की एक दुकान पर रुका था, तभी मैंने देखा कि ट्रक आग की लपटों में घिरा हुआ है, उसका ड्राईवर आग पर काबू नहीं पा सका और ट्रक छोड़कर भाग गया. मैं बस स्टेशन और वहां मौजूद लोगों को बचाने के बारे में सोच रहा था. मैं जलते हुए ट्रक पर चढ़ गया और उसे पेट्रोल पंप से सुरक्षित दूरी पर ले गया."

अल दलबाही के चेहरे पर थर्ड-डिग्री बर्न है, लेकिन अब सुधार हो रहा है. उनके हाथ और पैर सेकेंड-डिग्री बर्न हैं. उनकी हालत में सुधार हो रहा है. रियाद के डिप्टी गवर्नर प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान ने अल-दलबाही को व्यक्तिगत रूप से फ़ोन कर उनका हालचाल पूछा.