Ravi Sharma Exposed: सिर्फ हवा-हवाई बातें! 100 करोड़ का टर्नओवर, प्राइवेट जेट... रवि शर्मा के दावों का पर्दाफाश

Ravi Sharma Exposed: सोशल मीडिया पर रवि शर्मा (Ravi Sharma) नाम का एक शख्स खूब वायरल हो रहा है, जो एक महीने में 100 करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर, लाखों का GST और कई लग्जरी गाड़ियों का मालिक होने का दावा कर रहा है. लेकिन Zee News के DNA कार्यक्रम ने इस शख्स की पोल खोल दी है, जिससे पता चला है कि उसके कई दावे झूठे हैं और वह मल्टीलेवल मार्केटिंग (MLM) के जरिए लोगों को ठगने की कोशिश कर रहा है. यह खबर उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो जल्दी अमीर बनने के लालच में अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं.

आजकल देश में भ्रष्टाचार के साथ-साथ ऑनलाइन और नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए ठगी भी एक बड़ी समस्या बन चुकी है. (MLM) कंपनियां अक्सर लोगों को बड़े-बड़े सपने और झूठी विलासिता की कहानियां सुनाकर अपने जाल में फंसाती हैं. भारत में करीब 2 करोड़ लोग अब तक ऐसी ठगी का शिकार हो चुके हैं. इसी कड़ी में, रवि शर्मा नाम (Ravi Sharma) का एक शख्स सोशल मीडिया पर अपनी अमीरी के बड़े-बड़े दावों के साथ खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

रवि शर्मा के चौंकाने वाले दावे

रवि शर्मा (Ravi Sharma Viral Video) अपने वीडियो में कई ऐसे दावे करते नज़र आते हैं, जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं:

100 करोड़ का मंथली टर्नओवर: रवि शर्मा का दावा है कि उनका मासिक बिजनेस टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा है.

क्या है इन दावों के पीछे की सच्चाई?

Zee News की पड़ताल में रवि शर्मा (Ravi Sharma Fact Check)के दावों की सच्चाई सामने आई है. जब रिपोर्टर्स ने रवि शर्मा से संपर्क किया, तो उनके दावों की पोल खुल गई. उन्होंने अपने बयान से यू-टर्न लेते हुए कहा:

टर्नओवर कंपनी का, मेरा नहीं: 100 करोड़ रुपये का टर्नओवर उनका नहीं, बल्कि जिस RCM डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट से वह जुड़े हैं, उस कंपनी का है.

100 करोड़ रुपये का टर्नओवर उनका नहीं, बल्कि जिस RCM डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट से वह जुड़े हैं, उस कंपनी का है. GST भी गलत: 6 लाख रुपये GST भरने का दावा भी गलत निकला.

6 लाख रुपये GST भरने का दावा भी गलत निकला. गाड़ियां दूसरों की: गाड़ियों के बारे में भी उन्होंने कहा कि ये गाड़ियां कंपनी से जुड़े दूसरे लोगों ने खरीदी हैं.

मल्टीलेवल मार्केटिंग (MLM) का जाल

Zee News के DNA कार्यक्रम ने बताया कि रवि शर्मा जैसे लोग मल्टीलेवल मार्केटिंग (MLM) कंपनियों के सेमिनारों में ऐसे बड़े-बड़े दावे करते हैं. इन कंपनियों में प्रोडक्ट बेचने के साथ-साथ नए मेंबर बनाने पर भी जोर दिया जाता है, जिस पर मोटा कमीशन मिलता है. रवि शर्मा जैसे झांसेबाज लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि अगर उन्हें भी बंगला, गाड़ी और बेशुमार दौलत चाहिए, तो उन्हें मल्टीलेवल मार्केटिंग से जुड़ना चाहिए.

MLM कंपनियों की बढ़ती धोखाधड़ी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मल्टीलेवल मार्केटिंग कंपनियों का कारोबार 2011-12 में 385 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 21,282 करोड़ रुपये हो गया है. अनुमान है कि 2025 तक यह कारोबार 64,500 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. हालांकि, इन कंपनियों में केवल 10% एजेंट ही लाभ कमाते हैं, जबकि बाकी 90% घाटे में रहते हैं. देश में कई बड़ी MLM कंपनियों जैसे पीएसीएल (49,000 करोड़ रुपये), शारदा चिट फंड (25,000 करोड़ रुपये) और इसपीक एशिया (2,200 करोड़ रुपये) में निवेशकों के लाखों करोड़ रुपये डूब चुके हैं.

सावधान रहें, सुरक्षित रहें

यह खबर एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि धन कमाने का एकमात्र रास्ता परिश्रम है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता. रवि शर्मा जैसे लोग सिर्फ पैसा ही नहीं ठगते, बल्कि आम आदमी का भविष्य भी चुराते हैं, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के उन लोगों को जो जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हैं. इसलिए, ऐसे झांसेबाजों से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है.