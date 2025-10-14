Who Is Ravi Sharma: कौन हैं नेटवर्क मार्केटिंग वायरल मैन रवि शर्मा? जानिए लग्जरी लाइफस्टाइल और करोड़ों के टर्नओवर के दावे की पूरी कहानी

Ravi Sharma, aka "Network Marketing Viral Man | Instagram/gooddot_rcm

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नाम तेजी से वायरल हो रहा है. ये नाम है रवि शर्मा. लोग उन्हें ‘नेटवर्क मार्केटिंग वायरल मैन’ के नाम से पहचान रहे हैं. उनके वीडियो में लग्जरी कारें, महंगी घड़ियां और करोड़ों का बिजनेस टर्नओवर देखने को मिलता है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है, आखिर ये रवि शर्मा हैं कौन? और क्या वाकई में इनके दावे सच हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक, रवि शर्मा राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं और अपने पिता के साथ एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं. यह कंपनी भीलवाड़ा में स्थित बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि रवि शर्मा कंपनी में ‘RCM स्टार डायमंड’ हैं. वे कई वीडियो में कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते भी नजर आते हैं.

एक दिन में कई बार रैंक बदलने का दावा

रवि शर्मा का दावा है कि उनका बिजनेस टर्नओवर महीने में 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का है. एक वायरल वीडियो में वे कहते नजर आते हैं. "30 तारीख को बिजनेस क्लोज होता है. सुबह 7 बजे मैं ‘Star Pearl’ होता हूं, 10 बजे ‘Emerald’, 11:30 पर ‘Star Emerald’, दोपहर 2 बजे ‘Ruby’, 4 बजे ‘Star Ruby’ और रात 9 बजे तक ‘Sapphire’ बन जाता हूं.”

Good Dot के फायदे बता रहे रवि शर्मा

View this post on Instagram A post shared by Good Dot RCM (@gooddot_rcm)

लग्जरी कारों और घड़ियों का शौक

रवि शर्मा अपने वीडियो में कई बार अपनी महंगी कारों और घड़ियों को दिखाते हैं. उन्होंने दावा किया है कि उनके पास BMW, Mercedes, Audi, Skoda, Seltos और Scorpio जैसी कारें हैं. वह यह भी कहते हैं कि 2030 से 2035 के बीच वे अपनी ड्रीम कार Rolls-Royce खरीदेंगे, जिसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपये है.

रवि शर्मा की BMW

View this post on Instagram A post shared by Bachpan yahan (@bachpan_yahaan)

अपनी महंगी गाड़ियों के बारे में बात करते रवि शर्मा

Network Marketing walo ki Lifestyle🤣 pic.twitter.com/KYLVD6dEHm — Indrajit (@Lotus_indrajit) October 12, 2025

6 लाख रुपये GST भरते हैं हर महीने

रवि शर्मा के अनुसार, वे हर महीने 6 लाख रुपये का GST भरते हैं. वे अपने फॉलोअर्स को नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए अमीर बनने के लिए प्रेरित करते हैं. उनका कहना है, “लोगों को जोड़ो, नेटवर्क बढ़ाओ, अगली बार कारें तुम्हारी होंगी. अगर तुम 5000 लोग जोड़ोगे, तो मैं हेलिकॉप्टर से उतरूंगा.”

एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी

हालांकि उनके दावे बड़े और आकर्षक लगते हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अंधाधुंध भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है.