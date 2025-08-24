नोएडा की Supernova Society में बड़ा हादसा! 32वीं मंजिल से गिरकर IRS अधिकारी के बेटे की मौत, गर्लफ्रेंड के साथ किराए पर लिया था फ्लैट

Photo- @saurabh232326/X

Noida Supernova Society Accident: नोएडा के सेक्टर-94 स्थित बहुमंजिला सुपरनोवा सोसाइटी में शुक्रवार को अचानक उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक की 32वीं मंजिल से गिरकर मौत (Noida Sucide News) हो गई. मृतक की पहचान दिल्ली के हौज खास निवासी रवि शर्मा के रूप में हुई है. रवि एक सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी का बेटा था. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया है. जानकारी के अनुसार, रवि 20 अगस्त से लापता था. उसके भाई ने हौज खास थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. तब से दिल्ली और नोएडा पुलिस (Noida Police) उसकी तलाश कर रही थी. रवि लॉ की पढ़ाई कर रहा था और नोएडा के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में द्वितीय वर्ष का छात्र था.

महिला मित्र के साथ रुका था रवि

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कुछ दिन पहले रवि का अपने परिवार से झगड़ा हुआ था. नाराज होकर वह घर छोड़कर नोएडा आ गया. यहां उसने अपनी एक महिला मित्र के साथ सुपरनोवा सोसाइटी (Supernova Society News) में एक स्टूडियो अपार्टमेंट किराए पर लिया. कुछ घंटों बाद उसकी महिला मित्र वहां से चली गई, जबकि रवि वहीं रुक गया. इसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला.

निर्माणाधीन क्षेत्र में मिला शव

शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली कि सोसाइटी के नीचे घास और निर्माणाधीन क्षेत्र में एक युवक का शव पड़ा है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पुष्टि की है कि शव रवि शर्मा का ही है. सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) में भी उसे आखिरी बार 32वीं मंजिल पर जाते हुए देखा गया था. अधिकारियों का मानना ​​है कि उसने देर रात ऊपर से छलांग लगा दी होगी.

घटना की जांच जारी है

नोएडा पुलिस ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) और रवि के परिवार को घटना की जानकारी दी. एडीसीपी नोएडा कुमार सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि घटना से पहले युवक किन लोगों के संपर्क में था और उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी.

परिवार में शोक का माहौल

यह खबर उस परिवार के लिए एक सदमा बनकर आई जो दो दिनों से अपने लापता बेटे की तलाश में लगा हुआ था. रवि के परिवार का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि बेटा सकुशल लौट आएगा, लेकिन अब उसके शव के साथ घर लौटने से सब टूट गए हैं.

फिलहाल, पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और परिवार व समाज के अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है.