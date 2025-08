Passenger Fat-Shames Rapido Rider: महिला यात्री ने चुपके से रैपिडो सवार का वीडियो बनाकर उसकी बॉडी शमिंग की; देखें वीडियो

एक वायरल वीडियो इंटरनेट पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें एक महिला एक रैपिडो सवार का वीडियो बनाते और उसकी बॉडी शेमिंग करते हुए दिखाई दे रही है. क्लिप में उसने बताया कि उसे अपनी रैपिडो राइड कैंसल करनी पड़ी क्योंकि सवार पूरी जगह घेर रहा था और उसके लिए जगह नहीं थी. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इंटरनेट पर लोगों ने भद्दे कमेंट्स शुरू कर दिए और सवार की अनुमति के बिना उसका वीडियो बनाने और पोस्ट करने के लिए महिला की कड़ी आलोचना की. एक महिला ने दावा किया कि उसे अपनी रैपिडो राइड कैंसल करनी पड़ी जब उसे पता चला कि बाइक पर बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, क्योंकि सवार ज़रूरत से ज़्यादा जगह घेर रहा था और उसके पास एक बैकपैक भी था, जिससे महिला यात्री के लिए जगह नहीं बची. यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर में दिखी इंसानियत की मिसाल, बंदर को बचाने के लिए शख्स नदी में कूदा- देखें वीडियो

राइड कैंसल करने के बाद, महिला ने चुपके से सवार का वीडियो बना लिया और वीडियो में उसका मज़ाक उड़ाया. रैपिडो राइडर का वीडियो बनाते समय, महिला ने उसका मजाक उड़ाया और उसे शर्मिंदा किया. उसने कहा, "रैपिडो वाला बुलाया, रैपिडो वाला देख रहे हो? मैं चुपके वीडियो बना रही हूं, ज्यादा ऑफेंड ना हो जाए, लेकिन मैं कहां बैठूंगी? कोई मुझे बताएगा, बकवास.." उसने बताया कि वह चुपके से राइडर को रिकॉर्ड कर रही है ताकि वह उसे नाराज न करे, लेकिन बाद में उसे शर्मिंदा करना शुरू कर देती है. इस बीच यह वीडियो वायरल हो गया और अब महिला को भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.

She thinks that shaming a hardworking, honest man is good.

She could have simply cancelled the ride, but she chose to record a video and mocked him online in front of millions. pic.twitter.com/g58uPwCWrQ

