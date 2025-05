Viral Video: राजधानी एक्सप्रेस में यात्रियों से खर्चा-पानी मांगता नजर आया पैंट्री बॉय, वीडियो हुआ वायरल

Viral Video: हमारे देश में कई प्रीमियम क्लास की सुपरफास्ट ट्रेनें (Superfast Trains) रोजाना पटरी पर दौड़ती हैं, जो यात्रियों को उनके गंतव्य तक सही समय पर पहुंचाने का काम करती हैं. इन प्रीमियम क्लास की ट्रेनों में वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस इत्यादि शामिल हैं. इतने सारे विकल्प मौजूद होने के बावजूद राजधानी एक्सप्रेस (Rajdhani Express) के लिए लोगों का क्रेज देखते ही बनता है. अधिकांश लोग यात्रा के लिए राजधानी ट्रेन को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि यह न सिर्फ यात्रियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचाती है, बल्कि उन्हें शानदार सुविधाएं भी देती है. इस बीच राजधानी एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्रियों से खर्चा-पानी की डिमांड करते पैंट्री बॉय (Pantry Boy) के वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है.

इस वीडियो को एक्स पर @Pritam_Tayde0 नाम के यूजर ने शेयर किया है और इसके साथ कैप्शन लिखा है- राजधानी एक्सप्रेस– 22691 में मैं B2 कोच में था, अच्छा समय बिता रहा था और अचानक मैंने देखा कि ये कैटरिंग वाले कोच में सभी से खर्चा पानी पूछ रहे थे… उन्होंने कहा कि ऊपर तक पैसा जाता है. सबको बटता है. यह भी पढ़ें: Viral Video: राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश कर रहे यात्री के पालतू कुत्ते की ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच गिरकर मौत, वीडियो हुआ वायरल

यात्रियों से खर्चा-पानी मांगता दिखा पैंट्री बॉय

Rajdhani express - 22691

PNR - 4418815475

I was in B2 Coach , having good time and suddenly i saw these catering guys asking "Kharcha Pani " to everyone in the coach .

😄😄 Lol

They said Upar tak Pesa jata hai .

Sabme bat-ta hai .@IRCTCofficial @eCateringIRCTC @BJP4India pic.twitter.com/ZMPcwRRepL

— Pritam #Octavia (@Pritam_Tayde0) May 9, 2025