Viral Video: राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश कर रहे यात्री के पालतू कुत्ते की ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच गिरकर मौत, वीडियो हुआ वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक चौंकाने वाली घटना का वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें चलती हुई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन (Rajdhani Express) में चढ़ने की कोशिश के दौरान शख्स का पालतू कुत्ता (Pet Dog) हादसे का शिकार हो गया. दरअसल, शख्स अपने पालतू कुत्ते के साथ चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी कुत्ते का संतुलन बिगड़ गया और वो ट्रैक व प्लेटफॉर्म के बीच गिर गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पशु प्रेमियों ने लापरवाही के लिए शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना कथित तौर पर बोगी नंबर 193751 के पास हुई, जहां पालतू जानवर के मालिक ने लापरवाही दिखाते हुए, रवाना होने वाली ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करते हुए कुत्ते के पट्टे को पकड़ लिया. इसके कारण कुत्ते को प्लेटफॉर्म पर जबरदस्ती खींचा गय, जिससे वह ट्रेन और पटरियों के बीच की खाई में गिर गया.

घटना का एक विचलित करने वाला वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें ट्रेन की गति बढ़ने के दौरान दर्दनाक क्षण दिखाए गए हैं. क्लिप की शुरुआत में नीली टी-शर्ट और जींस पहने हुए व्यक्ति को अपने कुत्ते के साथ चलती ट्रेन के पास खड़ा देखा जा सकता है.

ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच गिरने से कुत्ते की मौत

कुछ ही सेकंड में वह दरवाजे के हैंडल को पकड़कर अपने पालतू कुत्ते को घसीटते हुए ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है. दुर्भाग्य से, कुत्ता ट्रेन के साथ चलने के लिए संघर्ष करता है और अंततः ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की खतरनाक खाई में घसीट लिया जाता है. जैसे-जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, आदमी अपने पालतू जानवर की तलाश में इधर-उधर देखता हुआ दिखाई देता है.

घटना की भयावह प्रकृति के बावजूद, असत्यापित स्रोतों का हवाला देते हुए रिपोर्ट का दावा है कि कुत्ता चमत्कारिक रूप से बच गया. हालांकि, इस जानकारी की पुष्टि होना अभी बाकी है. घटना का सही समय और स्थान भी अभी तक ज्ञात नहीं है. यह भी पढ़ें: बजरंगबली की भक्ति में सरोबार हुआ कुत्ता, टीवी पर हनुमान चालीसा सुनते ही डॉग ने दिया ऐसा रिएक्शन (Watch Viral Video)

पशु प्रेमियों का भड़का गुस्सा

शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग

Request to @RailwaySeva @RailMinIndia @Central_Railway @AshwiniVaishnaw to take action on this cognisable crime all details are given below. Thanks https://t.co/nId2ReLn6a

— Ajay Joe (@joedelhi) April 2, 2025