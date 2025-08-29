Mumbai: ठाणे-वाशी जाने वाली लोकल ट्रेन में महिला के बगल में हस्तमैथुन करते पकड़ा गया शख्स, चलती ट्रेन से कूदा (Watch Video)

Viral Video: एक शर्मनाक घटना (Shameful Incident) में एक व्यक्ति भीड़-भाड़ वाली लोकल ट्रेन (Local Train) में एक महिला के बगल में खड़े होकर हस्तमैथुन (Masturbating) करते हुए कैमरे में कैद हो गया. उसी ट्रेन में यात्रा कर रहे एक यात्री ने उसकी शर्मनाक हरकत का वीडियो बना लिया और इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हो गया, जिसमें एक महिला अन्य यात्रियों के सामने कथित तौर पर उस विकृत व्यक्ति की उसकी क्रूर हरकत के लिए पिटाई कर रही है. गुस्साए यात्रियों से बचने के लिए वह चलती ट्रेन से कूद गया.
खबरों के अनुसार, यह घटना मंगलवार (26 अगस्त) को दोपहर लगभग 1:30 बजे ठाणे से वाशी जाने वाली हार्बर लाइन ट्रेन में हुई. इस घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर अबरार शेख ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट abrar12shaikh पर शेयर किया है, जिसे बाद में अन्य लोगों द्वारा धड़ल्ले से शेयर किया जाने लगा. जी हां, वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और इंटरनेट यूजर्स इस कृत्य में पकड़े गए युवक की कड़ी आलोचना कर रहे हैं.
वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेन में बेशर्म युवक के सामने बैठा एक यात्री, अपने बगल में बैठी महिला से सीट बदलने के लिए कहता है और उसे कहीं और बैठने के लिए कहता है. महिला ने उससे उसके इस असामान्य अनुरोध का कारण पूछा, जिस पर यात्री ने जवाब दिया कि उसके बगल में बैठा व्यक्ति उसे देखते हुए हस्तमैथुन कर रहा है.
महिला ने युवक की पिटाई की
युवक की शर्मनाक हरकत के बारे में पता चलने पर महिला स्तब्ध रह गई. महिला युवक पर भड़क गई और अन्य यात्रियों के सामने उसे थप्पड़ों और लातों से पीटना शुरू कर दिया. यात्री चुपचाप यह सब देखते रहे और किसी ने बीच-बचाव नहीं किया. गेट के पास खड़ा एक आदमी भी उस मनचले को कुछ थप्पड़ मारता है.
ट्रेन में महिला के बगल में हस्तमैथुन करता पकड़ा गया शख्स
चलती ट्रेन से कूद गया
महिला उस पर चिल्लाते हुए उसे गालियां देती हुई भी दिखाई दे रही है. भीड़ से बचने के लिए युवक चलती ट्रेन से कूद गया. वीडियो में दिख रहा है कि वह प्लेटफॉर्म पर उतरते ही गिर जाता है और वीडियो खत्म हो जाता है.
ठाणे-वाशी लोकल ट्रेन में महिला के बगल में हस्तमैथुन करते शख्स का वीडियो
View this post on Instagram
सोशल मीडिया पोस्ट
अबरार ने मराठी में लिखे पोस्ट में कहा- 26/08/2025 को दोपहर 1:30 बजे, ठाणे से वाशी जाने वाली हार्बर लाइन की ट्रेन में एक यात्री बेशर्मी से घिनौना कृत्य (हस्तमैथुन) करते पकड़ा गया. सार्वजनिक स्थान पर, सभी यात्रियों के सामने ऐसा विकृत कृत्य करना न केवल अपराध है, बल्कि समाज के माथे पर कलंक भी है.
उन्होंने यह भी कहा- अगर ऐसे दुष्ट, विकृत मानसिकता वाले बदमाशों को खुलेआम सजा नहीं दी गई तो महिलाओं की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा. जब हमारी बहनें, बेटियां और माताएं यात्रा कर रही हों, तो उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के साथ राक्षसों जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.
उन्होंने आगे कहा, "हम सभी को ऐसी घटनाओं की तुरंत पुलिस और रेलवे अधिकारियों को सूचना देनी चाहिए. चुप रहने का मतलब है अपराधियों को ताकत देना! आइए, हम सब मिलकर महिलाओं की सुरक्षा और अपने समाज के सम्मान के लिए खड़े हों.