Viral Video: केविन पीटरसन ने अपनी वाइल्ड सफारी के दौरान 'शेरों की मेटिंग' के 'जादुई' पलों को किया शेयर, वीडियो हुआ वायरल

मेटिंग करते दिखे शेर (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) शायद अपने परिवार के साथ घने जंगल में वाइल्ड टूर पर अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बिता रहे हैं. इस दिग्गज बल्लेबाज़ ने हाल ही में अपनी सफारी की कई झलकियां शेयर कीं, जिनमें से एक में दिन की गर्मी में बड़े-बड़े शेर-शेरनी (Lion-Lioness) को मेटिंग करते हुए दिखाया गया है, जिसे पीटरसन थोड़ी दूरी से रिकॉर्ड कर रहे हैं. इस डरावने फुटेज ने देखने वालों को हैरान और उत्सुक कर दिया, जबकि पीटरसन ने इस घटना को 'जादुई' बताया. कई क्रिकेटरों ने इस वायरल पोस्ट पर रिएक्ट किया है.

वीडियो में, जिसमें केविन पीटरसन पूरी तरह से छुट्टियों के मूड में दिख रहे हैं, वे थोड़ी दूरी से शेरों के एक जोड़े को रिकॉर्ड कर रहे हैं. जैसे ही शेर एक पेड़ के नीचे मेटिंग करना शुरू करते हैं, वे हैरान होकर रिएक्ट करते हैं. यह पहले कभी न देखा गया दुर्लभ नजारा देखने वालों का ध्यान खींच लेता है, क्योंकि शेरों की कराहने की आवाजें पूरे माहौल में गूंज रही होती हैं. कुछ ही सेकंड में, यह काम खत्म हो जाता है और पीटरसन हैरान करने वाले एक्सप्रेशन के साथ रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं.

पीटरसन ने कैप्शन में लिखा- ‘ओह, आज दिन की गर्मी में शावक बना रहे हैं! इन जादुई जीवों को उनके अपने बगीचे में देखने का मौका मिलना हमेशा अच्छा लगता है!’ यह भी पढ़ें: Madhya Pradesh: पन्ना टाइगर रिजर्व में 3 बाघ शावकों ने दिखाया टीम वर्क, किया हिरण का शिकार (Watch Viral Video)

वाइल्ड लाइफ सफारी के दौरान शेरों के मेटिंग का दिखा नजारा

जंगल में मेटिंग करते दिखे शेर

इस पोस्ट पर यूजर्स के कई मजेदार कमेंट्स आए हैं. कई लोगों ने कथित तौर पर पोस्ट को लाइक करने के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को टैग किया है. दूसरी ओर, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज़ जोफ्रा आर्चर ने वीडियो पर अपने मजेदार कमेंट से नेटिजन्स को खूब हंसाया है. उन्होंने लिखा- यहां अच्छे समय के लिए आया हूं, लंबे समय के लिए नहीं, यह बात उन्होंने शेर के मेटिंग के समय के बारे में कही.

नेटिजन्स ने भी इस वीडियो पर मजेदार रिएक्शन दिए हैं, जैसे एक यूजर ने लिखा- हे केपी, उन्हें थोड़ी प्राइवेसी दो, यार. जबकि एक ने कमेंट किया, ‘राजा 28 सेकंड तक टिका रहा, जिससे मुझे खुद पर गर्व महसूस हो रहा है.’