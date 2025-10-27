Madhya Pradesh: पन्ना टाइगर रिजर्व में 3 बाघ शावकों ने दिखाया टीम वर्क, किया हिरण का शिकार (Watch Viral Video)

तीन शावकों ने किया हिरण का शिकार (Photo Credits: X)

Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के पन्ना टाइगर रिजर्व (Panna Tiger Reserve) में वाइल्डलाइफ (Wildlife) का एक दुर्लभ पल कैमरे में कैद हुआ, जहां बाघिन P-141 (Tigress) के तीन शावकों ने मिलकर एक हिरण (Deer) का शिकार किया. यह वाइल्डलाइफ वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है, और नेटिजन्स इसे देखकर बहुत उत्साहित हैं.

वीडियो में शावकों का शानदार टीमवर्क दिखाया गया है. पलक झपकते ही शावकों ने हिरण को चारों ओर से घेर लिया और फुर्ती से उसे पकड़ लिया. जैसे ही उन्हें इस घटना का अंदाजा हुआ, वहां मौजूद टूरिस्ट्स ने अपने फोन निकाले और इस रोमांचक सीन को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. फिलहाल, यह लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना रिज़र्व के कोर जोन में हुई, जहाँ टूरिस्ट्स ने सफारी के दौरान शावकों को देखा. पन्ना टाइगर रिजर्व में ऐसे दृश्य वाइल्डलाइफ़ कंजर्वेशन की कोशिशों की सफलता को दिखाते हैं, जिससे बाघों की बढ़ती आबादी और जंगल में उनके नेचुरल व्यवहार का पता चलता है.

तीन बाघ शावकों ने किया हिरण का शिकार

MP: Three Tiger Cubs Hunt Deer In Panna Tiger Reserve; Video Goes Viral pic.twitter.com/mtEfeuBDpb — Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) October 25, 2025

'टाइगर स्टेट' के निवासी होने के नाते, लोग बाघों को देखने की एक्टिविटीज को पसंद करते हैं और उनका मजा लेते हैं और अच्छी बात यह है कि राज्य इसके लिए बहुत सारे मौके देता है.

गर्मियों में, एक बाघ को तालाब में तैरते हुए देखा गया, जबकि एक बाघिन और उसके दो बच्चे पानी पीने और थोड़ा आराम करने के लिए एक नदी के पास गए. पानी के पास बाघों को ठंडक पाते देखना विजिटर्स के लिए एक खास आकर्षण बन गया.

गर्मियों में नदी के पास पानी पीती बाघिन और उसके बच्चे

बाघों का मानसून मूड

हल्की बारिश के दौरान पन्ना टाइगर रिज़र्व के जंगल में एक बाघ घूमता हुआ देखा गया. वहां के लोग इस बड़े जानवर को आराम से घूमते देखकर हैरान रह गए और अपने कैमरों में इस पल को कैद करने लगे. बारिश से भीगी सड़क पार करते हुए बाघ का एक वीडियो भी वायरल हो गया.