दिल्ली में खौफनाक सफर! सोती हुई इन्फ्लुएंसर का VIDEO बना रहा था Uber ड्राइवर, Ruchika Lohiya ने ऐसे बचाई अपनी जान

इन्फ्लुएंसर रुचिका लोहिया का आरोप है कि ड्राइवर ने चुपके से उनकी सोते हुए रिकॉर्डिंग की

मुंबई की एक जानी-मानी कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर रुचिका लोहिया, जिन्हें लोग इंस्टाग्राम पर _chikka नाम से जानते हैं, ने हाल ही में दिल्ली में अपने साथ हुई एक बेहद डरावनी घटना सोशल मीडिया पर शेयर की है. यह घटना Rapido और Uber जैसी कैब सर्विस से जुड़ी है, जो सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है.

पहली घटना: Rapido ड्राइवर का बुरा बर्ताव

रुचिका की परेशानी तब शुरू हुई जब उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट से एक Rapido कैब बुक की. गर्मी के कारण उन्होंने ड्राइवर से AC चालू करने के लिए कहा. इस पर ड्राइवर ने गुस्से में उनकी तरफ देखा और कहा, "AC मेरी मर्जी से चलेगा. अगर इतनी ही AC की जरूरत है, तो दूसरी कैब बुक कर लो."

इस बदतमीजी के बाद, रुचिका एयरपोर्ट पर Rapido के हेल्प काउंटर पर गईं. वहां के स्टाफ ने विनम्रता से उनकी मदद की, लेकिन माहौल इतना खराब हो गया था कि उन्हें नोएडा जाने के लिए एक Uber कैब बुक करनी पड़ी.

दूसरी और ज़्यादा डरावनी घटना: Uber में रिकॉर्डिंग

सफर लंबा था, इसलिए बीच रास्ते में रुचिका की आंख लग गई, लेकिन जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके होश उड़ गए. उन्होंने पाया कि ड्राइवर कथित तौर पर अपने फोन से उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था.

रुचिका ने बताया, "पहले तो मुझे लगा कि शायद वो इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो देख रहा है, हो सकता है मेरा ही वीडियो हो, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वो असल में मुझे ही रिकॉर्ड कर रहा था."

कैसे बचीं रुचिका?

इस खतरनाक स्थिति को देखकर रुचिका घबरा गईं. उन्होंने समझदारी दिखाते हुए तुरंत अपनी बहन को मैसेज किया, जिसने उन्हें फौरन कैब से उतरने की सलाह दी. इसके बाद, उन्होंने ड्राइवर को शक न होने देने के लिए एक बहाना बनाया. उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे उनका कोई दोस्त सड़क पर इंतजार कर रहा है. उन्होंने तुरंत अपना सूटकेस पकड़ा और गाड़ी से बाहर निकलकर भाग गईं. रुचिका ने बताया, "मैंने उसे कुछ भी महसूस नहीं होने दिया. मैं बस बहुत तेजी से भागी." यह घटना अकेले सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है.