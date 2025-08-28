Viral Video: प्राकृतिक झरने के नीचे पानी पीता और नहाता दिखा गोल्डन ईगल, देखें पक्षियों के राजा का यह मनमोहक वीडियो

झरने के नीचे नहाता गोल्डन ईगल (Photo Credits: X)

Golden Eagle Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) के इस दौर में आए दिन प्रकृति की अद्भुत सुंदरता से जुड़े वीडियो वायरल (Viral Video) होते रहते हैं, जो काफी मनमोहक और दिल को जीत लेने वाले होते हैं. आसमान में उड़ान भरने वाले बाज (Eagle) की बात करें तो उसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है, जो ऊंचाई से जमीन पर मौजूद शिकार पर न सिर्फ निशाना साधता है, बल्कि पलभर में हमला करके उसका काम तमाम भी कर देता है. इस बीच पक्षियों के राजा बाज से जुड़ा एक मनमोहक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गोल्डन ईगल (Golden Eagle) प्राकृतिक झरने के नीचे पानी पीता और नहाता हुआ दिखाई दे रहा है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @AMAZlNGNATURE नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे खबर लिखे जाने तक 1.4 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. इस पर कई यूजर्स ने कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा है- ‘यह सिर्फ स्नान नहीं है, यह एक अहम रखरखाव प्रोटोकॉल है.’ वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- ‘बड़े पक्षियों के सपने भी बड़े होते हैं.’ यह भी पढ़ें: Viral Video: पानी में छलांग लगाकर शिकारी बाज ने किया मछली पर अटैक, पंजों में दबोचकर शिकार को आसमान में ले उड़ा

झरने के नीचे पानी पीता और नहाता दिखा गोल्डन ईगल

The Golden Eagle Drinking And Bathing Under a Natural Waterfall pic.twitter.com/2gGAJMd7Xc — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 25, 2025

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि ऊंचे पहाड़ों के बीच बह रहे एक छोटे से झरने के पास गोल्डन ईगल मौजूद है. बता दें कि यह सुनहरा बाज अपनी मजबूत चोंच और विशाल पंखों के लिए जाना जाता है. यह पलक झपकते ही अपने पंजों को चट्टान पर मजबूती से जमा लेता है और फिर पंख फैलाकर पानी की धारा के नीचे खड़ा हो जाता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले तो यह बाज झरने का पानी पीता है, फिर वो उस पानी में नहाने लगता है. इस दौरान वो अपने पंखों को हिलाकर पानी को पूरे शरीर पर छिड़कता हुआ दिखाई देता है.