Gen Z: माता-पिता को साथ लेकर जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं जेनरेशन जेड़ वाले, अध्ययन में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

‘काश मैं अपने माता-पिता को इंटरव्यू में ले जा पाता!’ नौकरी (Job) चाहने कई जेनरेशन जेड (Generation) यानी जेन ज़ी (Gen Z) के लिए, यह अब एक इच्छा नहीं, बल्कि हकीकत है. रेज़्यूमे टेम्प्लेट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि जेनरेशन Z के 77 फीसदी उम्मीदवार इंटरव्यू में अपने माता-पिता को साथ लेकर आए हैं.

ये नजारे हैरान करने वाले हैं, कुछ माता-पिता बस बैठे रहे, जबकि कुछ और आगे बढ़ गए. लगभग 40 फीसदी माता-पिता मीटिंग में बैठे, एक-तिहाई ने सवाल पूछे या उनके जवाब दिए और एक-चौथाई से ज्यादा ने वेतन या लाभों पर बातचीत की. लगभग 25 फीसदी ने तो अपना परिचय भी दिया या अपने बच्चे को हायरिंग मैनेजर के सामने पेश किया.

माता-पिता करियर मैनेजर के रूप में

यह चलन सिर्फ इंटरव्यू तक ही सीमित नहीं है. अध्ययन से पता चला है:

75% जेनरेशन Z ने अपने माता-पिता को पेशेवर संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया.

63% ने अपने माता-पिता की ओर से नौकरी के लिए आवेदन किया.

54% ने अपने माता-पिता को नियुक्ति प्रबंधकों को ईमेल किया.

53% ने अपने माता-पिता को सीधे प्रबंधकों को फोन किया.

48% ने स्वीकार किया कि माता-पिता ने परीक्षा के असाइनमेंट पूरे किए.

41% ने अपने माता-पिता को पहले HR कॉल लेने दिए.

यह कार्यस्थल तक भी फैला हुआ है- 10 में से 8 जेनरेशन Z कर्मचारियों ने कहा कि उनके माता-पिता सीधे अपने प्रबंधक से बात करते थे, जिसमें विवादों, पदोन्नति या कार्यभार से संबंधित मुद्दे भी शामिल थे. यह भी पढ़ें: ये AI Fiesta क्या है, यहां ChatGPT, Gemini और Grok एक साथ कैसे काम करेंगे? जानिए YouTuber Dhruv Rathee के नए स्टार्टअप के बारे में सबकुछ

‘निडर पीढ़ी’ को समर्थन की आवश्यकता क्यों है?

अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद, जेनरेशन ज़ेड के कार्यस्थल पर पुराने समूहों की तुलना में कम संपर्क हैं. उनके औसतन केवल 16 मजबूत व्यावसायिक संबंध हैं, जबकि मिलेनियल्स के लिए यह संख्या 21 और जेनरेशन एक्स के लिए 40 है. यह ‘नेटवर्क गैप’ महामारी के कारण है, जब इंटर्नशिप, नेटवर्किंग इवेंट और कार्यस्थल पर होने वाली बातचीत की जगह दूरस्थ कक्षाओं और ऑनलाइन चैट ने ले ली.

कई जेनरेशन ज़ेडर्स व्यक्तिगत रूप से काम करने के इच्छुक हैं (केवल 23% पूर्णकालिक दूरस्थ कार्य चाहते हैं), लेकिन फिर भी बिना किसी सहायता के पेशेवर परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं महसूस करते हैं.

विशेषज्ञ आगाह करते हैं कि माता-पिता की यह भागीदारी स्वतंत्रता की कमी का संकेत हो सकती है. इसके बजाय, वे सुझाव देते हैं कि माता-पिता बैठकों में जाने के बजाय घर पर ही सहायता प्रदान करें– मॉक इंटरव्यू, रिज्यूमे फीडबैक और मार्गदर्शन के माध्यम से.

एक बढ़ता हुआ विकल्प? ChatGPT जैसे AI टूल, पहले से ही, 5 में से 1 कर्मचारी नौकरी के साक्षात्कारों में AI का उपयोग कर रहा है, प्रश्नों का अनुकरण कर रहा है और भर्तीकर्ताओं की चिंता बढ़ाए बिना आत्मविश्वास बढ़ा रहा है.

बड़ा सवाल

2030 तक, जेनरेशन Z वैश्विक कार्यबल का 30% हिस्सा बन जाएगा. असली परीक्षा यह है कि क्या वे आत्मनिर्भर पेशेवर के रूप में प्रवेश करेंगे या माता-पिता के मार्गदर्शन पर ही निर्भर रहेंगे. हालांकि, अभी के लिए तस्वीर साफ है: एक "निडर" पीढ़ी नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जा रही है, अकेले नहीं, बल्कि अपने माता-पिता के साथ.