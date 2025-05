Fact Check: पहलगाम आतंकी हमले के बाद लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र कुमार को उनके पद से हटाकर हिरासत में लिया गया? PIB ने पाकिस्तान ISI प्रॉक्सी के दावे को किया खारिज

प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने सोशल मीडिया पर किए गए एक दावे की जांच की है, जिसमें कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार को उनके पद से हटा दिया गया है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है. इस हमले में 26 लोग मारे गए थे. पीआईबी फैक्ट चेक ने एक एक्स पोस्ट में लिखा, "आईएसआई प्रॉक्सी (भारत में ब्लॉक) द्वारा संचालित एक एक्स हैंडल (@commandeleven) सोशल मीडिया पर एक तस्वीर प्रसारित कर रहा है, जिसमें झूठा दावा किया गया है कि उत्तरी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार के खिलाफ औपचारिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है, जिन्हें पहले पहलगाम की घटना के लिए हिरासत में लिया गया था." यह भी पढ़ें: Fact Check: पहलगाम आतंकी हमले में दलितों और उच्च जाति हिंदू पीड़ितों को अलग-अलग मुआवज़ा? पीआईबी ने किया वायरल खबर का पर्दाफाश

An X handle (@commandeleven), operated by ISI proxies (blocked in India), is circulating an image on social media that falsely claims that a formal Court of Inquiry has been ordered against Lieutenant General MV Suchindra Kumar of the Northern Command, who was earlier taken into… pic.twitter.com/UJwYErT9Zi

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 30, 2025