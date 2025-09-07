Fact Check: क्या सच में इतना आलीशान है 'Bigg Boss 19' की Tanya Mittal का घर? Viral Video का निकला पाकिस्तानी कनेक्शन

यह घर इस्लामाबाद में है. इसलिए इस वीडियो का तान्या मित्तल से कोई संबंध नहीं है. (Photo Credits: Instagram/ tanyamittal79)

मुंबई, 7 सितंबर: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है. इस वीडियो में एक बेहद आलीशान और शानदार घर दिखाया जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह घर 'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल (Tanya Mittal) का है, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद है. वीडियो में बड़े-बड़े बगीचे, शाही इंटीरियर और हर तरह की लग्जरी सुविधाएं दिखाई दे रही हैं, जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए. इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) जैसी जगहों पर लोग इसे तान्या का 'होम टूर' बताकर शेयर कर रहे हैं.

यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. लोग तान्या की अमीरी और उनके परिवार के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए. वीडियो को अब तक हजारों बार देखा और शेयर किया जा चुका है, जिससे यह चर्चा और भी तेज हो गई है कि तान्या कितनी अमीर हैं. आपको बता दें कि तान्या मित्तल एक सफल बिज़नेसवुमन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. उनका "हैंडमेड विद लव बाय तान्या" नाम का एक लाइफस्टाइल ब्रांड है, जो हैंडबैग और साड़ियां बेचता है.

फर्जी दावे के साथ वीडियो वायरल

क्या है इस वायरल वीडियो की सच्चाई? (Fact Check)

जब इस वीडियो की पड़ताल की गई, तो सच कुछ और ही निकला. यह दावा पूरी तरह से गलत और भ्रामक है.

वीडियो में दिखाया गया घर तान्या मित्तल का नहीं है और न ही यह भारत के ग्वालियर में है. असल में, यह आलीशान फार्महाउस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के गुलबर्ग ग्रीन्स इलाके में स्थित है. इस घर को "द रॉयल पैलेस हाउस" के नाम से जाना जाता है और इसे पाकिस्तान के सबसे महंगे घरों में से एक माना जाता है.

यह प्रॉपर्टी अल-अली ग्रुप का एक फार्महाउस है, जो 10 कनाल में फैला हुआ है. इसकी कीमत 1.25 अरब पाकिस्तानी रुपये (लगभग ₹38.86 करोड़) है. इस घर में 10 बेडरूम, 10 बाथरूम, एक मॉडर्न जिम, थिएटर, स्विमिंग पूल, बड़े-बड़े बगीचे, झरने और मोरक्कन स्टाइल की लाइटिंग लगी हुई है. इसे मुगल और मॉडर्न स्टाइल को मिलाकर डिजाइन किया गया है.

संक्षेप में कहें तो, सोशल मीडिया पर तान्या मित्तल के ग्वालियर वाले घर के नाम से जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह असल में पाकिस्तान का है और उसका तान्या से कोई लेना-देना नहीं है.