Fact Check: पुरी में रथ यात्रा के दौरान रथ के नीचे नमाज़ पढ़ रही महिला का वीडियो वायरल? जानें फर्जी खबर का सच

एक महिला पुलिस स्वयंसेवक द्वारा एक बड़े लकड़ी के रथ के नीचे घुटनों के बल बैठी एक महिला को खींचकर ले जाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक दावों के साथ वायरल हो रहा है कि वह ओडिशा के पुरी में वार्षिक रथ यात्रा के दौरान नमाज़ पढ़ रही थी. हालांकि क्लिप में नमाज़ पढ़ते हुए स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया गया है, लेकिन बैग्राउंड में किसी को यह पूछते हुए सुना जा सकता है, "नमाज़ पोरछे नाकी?" (क्या वे नमाज़ पढ़ रहे हैं?) सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि वीडियो में दो व्यक्ति जगन्नाथ के पवित्र रथ के नीचे नमाज़ पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा जानबूझकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का अनादर करने और त्योहार की पवित्रता को धूमिल करने के लिए किया गया है. 2 जुलाई को, एक एक्स यूज़र बाला (@erbmjha) ने यह फुटेज शेयर करते हुए इसे ईशनिंदा बताया. उन्होंने ओडिशा पुलिस को भी टैग करते हुए उनकी गिरफ़्तारी की मांग की. यह भी पढ़ें: Fact Check: 'महागठबंधन के प्रोटेस्ट में पप्पू यादव का हुआ अपमान, फूट-फूट कर रोए'? पुराना VIDEO वायरल कर फैलाई जा रही है अफवाह, जानें सच्चाई

If you hate Hindus so much why don’t you just GTFOH & go to your promised land

Shameless beach was caught offering 🤲 under the Rath at the Jagannath Rath Yatra 🤬🤬🤬pic.twitter.com/3FWer1vLgv

