Fact Check: अंडरग्राउंड डस्टबिन का वायरल वीडियो कर्नाटक के बेलगावी का है? जानें क्या है सच

Garbage Collection Underground Dustbin X/@pallavict and @iamabhaypatil

Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक के बेलगावी में अंडरग्राउंड हाइड्रोलिक डस्टबिन सिस्टम शुरू किया गया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए कई यूजर्स ने इसे बीजेपी विधायक अभय पाटिल की पहल बताया है.

एक्स (ट्विटर) पर बीजेपी मुंबई की सह-संयोजक पल्लवी सीटी ने वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि यह देश का पहला ऐसा अंडरग्राउंड हाइड्रोलिक डस्टबिन है. उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही 75% कचरा भर जाएगा, सफाई विभाग को ऑटोमैटिक सूचना मिल जाएगी. अगर 100% भरने के बाद भी कचरा नहीं उठाया गया, तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी. इस दावे पर कई लोगों ने विश्वास कर लिया और वीडियो को बेलगावी का वास्तविक दृश्य मान बैठे. लेकिन क्या यह सच है? आइए जानते हैं पूरा मामला…

फैक्ट चेक: वीडियो का सच आया सामने

वायरल वीडियो की जब जांच की गई तो सच्चाई कुछ और ही निकली. वायरल वीडियो कर्नाटक के बेलगावी का नहीं, बल्कि तुर्किये (Turkey) का है. पल्लवी ने बाद में सफाई दी कि उन्होंने वीडियो केवल तकनीक दिखाने के लिए पोस्ट किया था. उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि वीडियो बेलगावी का ही है.

सोशल मीडिया यूजर्स का मानना ​​है कि यह वीडियो कर्नाटक के बेलागावी का है

Wow Such an Amazing initiative by BJP MLA from Belgaum @iamabhaypatil ji for GARBAGE collection 👇👇 FIRST time not just in Karnataka, but in Bharat Underground hydraulic dustbin of 1 tonne capacity Once 75 % garbage is collected, there will automatic intimation to… https://t.co/Je0vZcq3Sj pic.twitter.com/0FhcvbBri2 — PallaviCT (@pallavict) November 2, 2025

पल्लवी सीटी ने स्पष्टीकरण जारी किया

“Blessed to be awarded by Stalin” Zubair tries to troll me I NEVER claimed that this VIDEO is from Karnataka The video is just to show the TECHNOLOGY It’s all about an initiative by an MLA in Belagavi to create an UNDERGROUND trash can & this story is even carried by… https://t.co/TExWQHhL1g pic.twitter.com/jRBuOR43EN — PallaviCT (@pallavict) November 3, 2025

बेलगावी में क्या सचमुच लगा है अंडरग्राउंड डस्टबिन?

हां! यह बात पूरी तरह सही है कि बेलगावी में अंडरग्राउंड डस्टबिन सिस्टम शुरू किया गया था, लेकिन यह दिसंबर 2022 की पहल है. बीजेपी विधायक अभय पाटिल के अनुसार यह सिस्टम उनके क्षेत्र के 25 वार्डों में लगाया जाना है. दिसंबर 2022 में पहला डस्टबिन बसवेश्वर सर्कल पर स्थापित किया गया था. इनमें सेंसर लगे होते हैं जो कचरा भरने पर अलर्ट भेजते हैं. यानि तकनीक भारत में भी अपनाई जा रही है, मगर वीडियो में दिखाए गए दृश्य तुर्किये के हैं.

देश के पहले अंडरग्राउंड डस्टबिन के बारे में अभय पाटिल की पोस्ट

"India's first underground dustbin with sensors" has been installed at Goaves. This system will be installed in all 25 wards of my constituency. As of today these are currently being installed in 18 wards, I urge the residents to utilize this garbage disposal system#swachhbharat pic.twitter.com/v6LnfSg1q2 — Abhay Patil (@iamabhaypatil) December 9, 2022

वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा पूरी तरह सही नहीं है. यह वीडियो बेलगावी का बताया जा रहा था, जबकि वास्तव में वह तुर्किये (Turkey) का है. हालांकि यह सत्य है कि बेलगावी में अंडरग्राउंड डस्टबिन सिस्टम लगाया गया है, लेकिन यह पहल वर्ष 2022 में ही शुरू की जा चुकी थी. गलतफहमी इसलिए फैली क्योंकि तकनीक का वीडियो तुर्किये का था, और उसे सोशल मीडिया पर बेलगावी की पहल से जोड़कर पेश किया जाने लगा.