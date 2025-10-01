VIDEO: खतरनाक सांप पकड़ने वाली खूबसूरत लड़की! गरबा छोड़ स्नेक रेस्क्यू करने पहुंची साहिबा, VIDEO देख थम जाएंगी सांसें
(Photo : instagram/saiba__19)

सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए, कोई नहीं जानता. इन दिनों मुंबई की एक 21 साल की लड़की साहिबा (@saiba__19) का वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है. पहली नजर में गरबा की खूबसूरत ड्रेस पहने साहिबा को देखकर कोई भी उन्हें मॉडल या डांसर ही समझेगा, लेकिन असल में उनकी पहचान कुछ और ही है.

कौन हैं साहिबा?

साहिबा कोई मॉडल या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नहीं, बल्कि एक स्नेक रेस्क्यूअर हैं. वह सांपों को पकड़कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर छोड़ने का नेक काम करती हैं. उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें उनकी हिम्मत और अपनी ड्यूटी के प्रति लगन साफ नजर आती है.

गरबा छोड़कर सांप बचाने निकलीं

हुआ यूं कि साहिबा एक गरबा कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थीं. वह पूरी तरह से त्योहार के रंग में डूबी थीं, तभी उनके पास एक इमरजेंसी कॉल आई. कॉल पर बताया गया कि वहां से 30 किलोमीटर दूर किसी के घर में सांप घुस गया है और लोग डरे हुए हैं. साहिबा ने एक पल भी नहीं सोचा. उन्होंने जश्न को बीच में ही छोड़ा और अपनी गरबा ड्रेस में ही कार से रेस्क्यू के लिए निकल पड़ीं.

गले में लपेट लिया खतरनाक सांप

जब वह मौके पर पहुंचीं, तो देखा कि एक खतरनाक सांप सीढ़ियों के नीचे छिपा हुआ था. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि साहिबा बिना डरे, बड़ी ही सावधानी से उस सांप को बाहर निकालती हैं. इस दौरान वह सांप को अपने गले में भी लपेट लेती हैं. उनकी यह बहादुरी देखकर कोई भी दंग रह जाएगा.

सोशल मीडिया पर दिया दिल जीतने वाला मैसेज

साहिबा ने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा:

“गरबा की रात रेस्क्यू की रात बन गई... मैं अपनी गरबा ड्रेस में ही थी और रेस्क्यू कॉल आने पर 30 किलोमीटर ड्राइव करके गई. सांप सीढ़ियों के नीचे छिपा था, लेकिन आखिरकार मैंने उसे निकाल लिया. यह एक शांत, ब्लैक रैट स्नेक था.”

उन्होंने अपने पोस्ट में एक बहुत अहम बात लिखी, "जश्न इंतजार कर सकता है... ड्यूटी हमेशा पहले आती है." साथ ही, उन्होंने लोगों को चेतावनी भी दी कि वे खुद ऐसा कुछ करने की कोशिश न करें और हमेशा वन विभाग या किसी प्रशिक्षित पेशेवर को ही बुलाएं.

साहिबा के इस जज्बे और हिम्मत की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. लोग उनकी खूबसूरती के साथ-साथ उनकी बहादुरी के भी कायल हो गए हैं.