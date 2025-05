Drone Pakoras: सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 'ड्रोन पकौड़ा', रिटायर्ड सेना अधिकारी ने शेयर किया PHOTO; लोगों ने कहा, 'एयर डिफेंस रेजिमेंट का नया नाश्ता'

Drone Pakoras: इन दिनों जहां भारत और पाकिस्तान के बीच ड्रोन हमलों को लेकर माहौल गर्म है, वहीं सोशल मीडिया पर एक नया और मजेदार ट्रेंड सामने आया है, जिसका नाम है 'ड्रोन पकौड़े'. जी हां, आपने सही पढ़ा. अब पकौड़ों ने भी देशभक्ति का नया रंग ले लिया है और वो भी ड्रोन की शक्ल में. सोशल मीडिया पर 'ड्रोन पकौड़ों' की फोटो तेजी से शेयर की जा रही है और लोग खूब मीम्स बना रहे हैं. तस्वीर में जो पकौड़े दिख रहे हैं, वो आम गोल-मटोल पकौड़ों से बिलकुल अलग हैं. उनका आकार ठीक वैसा है जैसे किसी मिनी ड्रोन का हो.

लोगों ने इस रचनात्मकता को न सिर्फ सराहा बल्कि देशभक्ति के इस स्वादिष्ट अंदाज को खूब पसंद किया.

All Punjabis are advised to start eating drone Pakoras (Turkish-Chinese) dish 😂 or from now onwards to extend full support to the saviour Air Defence Regiment of India 🇮🇳. We are proud of the Air Defence setup of the Indian Defence Forces. #Airdefence #drones Let's make it more…

— Gurinder Dhillon IPS (@gurinipspb) May 11, 2025