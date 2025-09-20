VIDEO: 'काश आप ज्यादा साफ बोलते': भारतीय पत्रकार के सवाल पर Donald Trump का बेतुका बयान, H-1B Visa Fee Hike को लेकर उड़ाया मजाक

H-1B Visa Fee Hike Update: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने शुक्रवार, 20 सितंबर को एक बड़ी घोषणा के साथ एच-1बी वीजा (H-1B visa) पर एक नया हमला बोला. एच-1बी वीजा आवेदन और नवीनीकरण के लिए अब $100,000 या लगभग ₹90 लाख का भारी-भरकम वार्षिक शुल्क देना होगा. ट्रंप प्रशासन ने एक नया "गोल्ड कार्ड (Gold Card Visa)" वीजा भी पेश किया है, जिसकी कीमत $10 लाख है और इसे अमेरिकी नागरिकता (U.S. Citizenship) पाने का एक संभावित रास्ता बताया जा रहा है.
इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ट्रंप एक सवाल-जवाब सत्र (Question-Answer Session) के दौरान एक भारतीय महिला पत्रकार (Indian Women Journalists) का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं.
ट्रम्प ने भारतीय पत्रकार के उच्चारण का मजाक उड़ाया
ट्रंप ने भारतीय महिला पत्रकार का मजाक उड़ाया?
'बड़ा टैक्स? या बड़ी टेक'
दरअसल, पत्रकार ने एच-1बी वीजा और टेक कंपनियों (Tech Companies) के बारे में एक सवाल पूछा, लेकिन ट्रंप ने बीच में ही टोकते हुए कहा, "बड़ा टैक्स? या बड़ी टेक? काश आप थोड़ा और स्पष्ट बोलते." उनके इस बयान की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है.
मेटा और माइक्रोसॉफ्ट की सलाह
एच-1बी वीजा शुल्क में इस अचानक और उल्लेखनीय वृद्धि के बाद, मेटा (Meta) और माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) जैसी अमेरिकी दिग्गज कंपनियों ने अपने एच-1बी कर्मचारियों (H-1B Workers) को 14 दिनों तक देश से बाहर न जाने की सलाह दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से भारतीय पेशेवरों को नुकसान होगा, जो इस वीजा का उपयोग करके बड़ी संख्या में अमेरिका में काम करते हैं.