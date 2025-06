VIDEO: हैदराबाद के BJP विधायक टी राजा सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार? जानें वायरल हो रहे वीडियो का असली सच

Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हैदराबाद की गोशामहल सीट से बीजेपी विधायक टाइगर राजा सिंह पुलिस के घेरे में नजर आ रहे हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ पुलिसकर्मी उन्हें भीड़ के बीच से ले जा रहे हैं और राजा सिंह खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं. वीडियो के अंत में ‘जय श्री राम’ के नारे भी सुनाई देते हैं. वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि हैदराबाद में एक कथित गैरकानूनी मस्जिद निर्माण का विरोध करने के चलते राजा सिंह को पुलिस ने बर्बरता से गिरफ्तार किया है.

एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, “कथित हिंदू शेर बीजेपी विधायक "टी राजा सिंह" को पुलिस घसीटते हुए अपने साथ ले गई. मस्जिद निर्माण को अवैध बताकर काम रोकने गया था?.”

You all have seen the way Hyderabad police acted & arrested me for protesting against illegal construction of mosque.

If anything illegal is constructed we know how to raze it to ground again. We don't want any other #Ayodhya to be made in #Hyderabad let the peace prevail pic.twitter.com/iNM33hlaGh

— Raja Singh (@TigerRajaSingh) May 6, 2019