Fact Check: क्या पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत को ज्यादा नुकसान हुआ? CNN के नाम से वायरल इन्फोग्राफिक निकला फर्जी, PIB ने किया खुलासा

Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक इन्फोग्राफिक तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN का लोगो लगा हुआ है. इस इन्फोग्राफिक में भारत और पाकिस्तान के बीच कथित नुकसान की तुलना की गई है. लेकिन अब PIB Fact Check ने इस वायरल पोस्ट को पूरी तरह फर्जी करार दिया है. PIB ने साफ कहा है कि यह इन्फोग्राफिक झूठा है और एक प्रोपेगेंडा अभियान का हिस्सा है. CNN ने इस तरह की कोई खबर या इन्फोग्राफिक न तो प्रकाशित और न ही प्रसारित किया है.

सरकार ने लोगों से अपील की है कि ऐसी भ्रामक जानकारी पर यकीन न करें. ऐसी किसी भी खबर को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें. फेक न्यूज से बचाव के लिए आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें.

ये भी पढें: Fact Check: भारतीय महिला पायलट की गिरफ्तारी महज अफवाह, PIB ने अल जज़ीरा की रिपोर्ट को बताया फेक न्यूज; VIDEO

🚨An infographic is doing the rounds on social media with @CNN's logo#PIBFactCheck

✅This infographic is #fake and part of the propaganda campaign.

✅#CNN never ran any such story or infographic comparing losses.@PIBFactCheck #IndiafightsPropaganda pic.twitter.com/wJ6pjejaRS

— DD News (@DDNewslive) May 12, 2025