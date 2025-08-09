दिल्ली लूट का डरावना VIDEO: बदमाश ने पहले महिला का गला घोंटा, बेहोश होने के बाद चेन छीनकर भागा
सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति महिला के गहने छीनता हुआ दिखाई दे रहा है (Photo Credit:: X/ @KumaarSaagar)

दिल्ली के शकरपुर इलाके से एक बहुत ही डरावना वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला के साथ क्रूरता से लूटपाट की गई. यह पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है.

खबर के मुताबिक, यह घटना 6 अगस्त की रात करीब 10:40 बजे की है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक महिला गली से जा रही थी, तभी अचानक एक बदमाश पीछे से आता है और उसका गला दबा देता है. हमला इतना अचानक और हिंसक था कि महिला बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है.

जब महिला बेहोश जमीन पर पड़ी थी, तब उस हमलावर ने उसकी चेन और कान की बालियां छीन लीं. इसके तुरंत बाद, स्कूटर पर उसके दो और साथी वहां पहुंचे. तीनों बदमाश महिला को उसी हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए.

इस भयानक हमले के बावजूद, गनीमत रही कि महिला को कोई गंभीर चोट नहीं आई. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज की मदद से तीनों आरोपियों की जोर-शोर से तलाश कर रही है.