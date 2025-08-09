दिल्ली लूट का डरावना VIDEO: बदमाश ने पहले महिला का गला घोंटा, बेहोश होने के बाद चेन छीनकर भागा

सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति महिला के गहने छीनता हुआ दिखाई दे रहा है (Photo Credit:: X/ @KumaarSaagar)

दिल्ली के शकरपुर इलाके से एक बहुत ही डरावना वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला के साथ क्रूरता से लूटपाट की गई. यह पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है.

खबर के मुताबिक, यह घटना 6 अगस्त की रात करीब 10:40 बजे की है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक महिला गली से जा रही थी, तभी अचानक एक बदमाश पीछे से आता है और उसका गला दबा देता है. हमला इतना अचानक और हिंसक था कि महिला बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है.

ख़ौफ़नाक। दिल्ली के शकरपुर में रूह कंपा देने वाली वारदात का वीडियो आया सामने। शकूर पुर D ब्लॉक में कुछ गुंडों ने एक महिला का गला पीछे से दबाया और चैन और झुमके छीन लिए। गर्दन इतनी जोर से दबाई कि महिला मौके पर गिरकर बेहोश हो गई और जान बाल-बाल बची। मिर्ची गैंग के बाद गला घोटूँ… pic.twitter.com/QTWknriQpz — Sagar Kumar “Sudarshan News” (@KumaarSaagar) August 8, 2025

जब महिला बेहोश जमीन पर पड़ी थी, तब उस हमलावर ने उसकी चेन और कान की बालियां छीन लीं. इसके तुरंत बाद, स्कूटर पर उसके दो और साथी वहां पहुंचे. तीनों बदमाश महिला को उसी हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए.

दिल्ली सबसे असुरक्षित शहर हो गया है. यहाँ आपकी सुरक्षा का भगवान ही मालिक है, क्योंकि कब आपके साथ क्या हो जाए, यह सिर्फ भगवान ही जानता है. देखिए कैसे स्कूटी सवार लड़कों ने रह चलती एक महिला का पीछे से आकर गला दबाकर चैन छीन ली, महिला मौके पर बेहोश हो गई और आरोपी वारदात को अंजाम… pic.twitter.com/Ghm8NZ6Qog — Priya singh (@priyarajputlive) August 8, 2025

इस भयानक हमले के बावजूद, गनीमत रही कि महिला को कोई गंभीर चोट नहीं आई. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज की मदद से तीनों आरोपियों की जोर-शोर से तलाश कर रही है.