VIDEO: बेंगलुरु में एक्स्ट्रा कप ना देने पर 4 लोगों ने कैफे कर्मचारी को लात-घूंसों से पीटा, गुंडागर्दी का वीडियो वायरल

बेंगलुरु के शेषाद्रिपुरम इलाके से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहाँ बुधवार की शाम को चार लोगों ने नम्मा फिल्टर कॉफी नाम के एक कैफे में काम करने वाले कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई कर दी. वजह सिर्फ इतनी थी कि कर्मचारी ने उन्हें एक एक्स्ट्रा कप देने से मना कर दिया था.

यह घटना शाम करीब 6:50 बजे हुई. जानकारी के मुताबिक, चारों लोगों ने पहले कॉफी खरीदी. इसके बाद उन्होंने कर्मचारी से एक और कप मांगा. जब कर्मचारी ने कहा कि एक्स्ट्रा कप के लिए उन्हें एक और कॉफी खरीदनी पड़ेगी, तो वे लोग भड़क गए और हिंसा पर उतर आए.

Shocking: A staffer at Namma Filter Coffee, Bengaluru, was assaulted after denying an extra cup per café policy.

CCTV shows him being punched & kicked by a group of men.

The incident occurred at 6:50 PM in Seshadripuram. Police complaint filed. #JusticeForStaff pic.twitter.com/F8EwYMmtkJ

