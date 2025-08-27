खौफनाक VIDEO: रेत के भयानक तूफान ने निगल लिया पूरा शहर, एरिजोना में डरावने बवंडर से दिन में हुआ अंधेरा
धूल की विशाल दीवार ने निगला पूरा शहर, एरिज़ोना में 'सैंड एपोकैलिप्स' का कहर (Photo : X)

Arizona Dust Storm Video: अमेरिका के एरिज़ोना राज्य में एक विशाल धूल भरे तूफ़ान ने भारी तबाही मचाई है. इस तूफ़ान को 'हबूब' (Haboob) भी कहा जाता है. इसके कारण फीनिक्स शहर और आसपास के इलाकों में जन-जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया.

हज़ारों घरों की बत्ती गुल, एयरपोर्ट बंद

तूफ़ान इतना शक्तिशाली था कि मैरिकोपा काउंटी में करीब 39,000 से 52,000 घरों की बिजली चली गई. फीनिक्स स्काई हार्बर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी बिजली गुल हो गई, जिसके चलते सभी उड़ानों को रद्द करना पड़ा. द गार्डियन की एक रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम 62 उड़ानें ज़मीन पर ही रोक दी गईं और कई अन्य उड़ानों में घंटों की देरी हुई.

सोशल मीडिया पर डरावनी तस्वीरें वायरल

स्थानीय निवासियों ने इस घटना को "सैंड एपोकैलिप्स" यानी "रेत का क़यामत" का नाम दिया है. लोगों ने सोशल मीडिया पर इस भयानक तूफ़ान की डरावनी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए, जिसमें धूल की एक विशाल दीवार अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को ढकती हुई दिखाई दे रही थी. सड़कें धूल की चादर से ढक गईं और विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई.

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसे तूफ़ान हवा की क्वालिटी को बहुत खराब कर देते हैं, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. साथ ही, तेज़ हवाओं के कारण दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे बाहर जाने से बचें या धूल के कणों से बचने के लिए मास्क और चश्मे का इस्तेमाल करें.

क्या होते हैं धूल के तूफ़ान?

धूल के तूफ़ान तब बनते हैं जब बहुत तेज़ हवाएं सूखी ज़मीन से बड़ी मात्रा में धूल और रेत को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं. 'हबूब' इसका एक बहुत ही शक्तिशाली रूप है. यह 10,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और इसमें हवा की गति 50 से 70 मील प्रति घंटे (लगभग 80 से 112 किलोमीटर प्रति घंटा) तक हो सकती है.

गिल्बर्ट में रहने वाले एक रिटायर्ड प्रोफेसर रिचर्ड फिली ने कहा, "इसका हवा वाला हिस्सा भयानक था, मुझे खुशी है कि वह गुज़र गया. लेकिन जब आप हबूब की तस्वीरें देखते हैं, तो वे एक शानदार प्राकृतिक घटना लगती हैं. वे अपने तरीके से खूबसूरत भी हैं."

X (पहले ट्विटर) पर एक यूज़र ने लिखा, "रेत की क़यामत ने अमेरिकी एरिज़ोना को ढक लिया है. तूफ़ान के कारण फीनिक्स एयरपोर्ट की बिजली चली गई और सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं. सड़कें धूल के पर्दे से ढकी हैं, विजिबिलिटी सचमुच शून्य है."