Kolkata Shocker: चलती मेट्रो में शख्स ने किया गंदा काम! ब्लैक स्प्रे पेंट से ट्रेन की गेट पर बनाया 'X', अब CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

Kolkata Metro Spray Paint: कोलकाता मेट्रो से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां ब्लू लाइन पर एक शख्स ने चलती ट्रेन के कोच नंबर 4036 के गेट पर ब्लैक स्प्रे पेंट से बड़ा 'X' का निशान बना दिया. ये पूरी घटना मेट्रो के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. हैरानी की बात ये रही कि घटना के वक्त ट्रेन में कई यात्री मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की. मेट्रो अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी. इसके बाद आरोपी की पहचान के लिए CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए गए.

कोलकाता मेट्रो प्रशासन ने कहा कि इस तरह की हरकतें न केवल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि सुरक्षा को भी खतरे में डालती हैं.

Strange behaviour caught in #Kolkata#Metro #CCTV where a passanger damaged automatic door by spraying paint. Other passengers were not intervened and now Metro authorities are trying to find out the passenger. pic.twitter.com/r9warCoRlm

— Anupam Mishra (@Anupammishra777) July 23, 2025