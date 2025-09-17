World Patient Safety Day 2025: ‘जीवन मात्र जीवित रहना नहीं, बल्कि स्वस्थ रहना है.’ विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पर ऐसे कोट्स भेजकर दिवस को पूर्णता दें!

‘रोगी सुरक्षा’ एक मौलिक अधिकार है’, जिसके लिए रोगी और उसके परिवार की सहभागिता आवश्यक है. ‘स्वास्थ्य सेवा में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए.’ रोगी सुरक्षा के महत्व, उपयोगिता और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हर वर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाने की घोषणा की. डब्ल्यूएचओ बाल चिकित्सा और नवजात शिशु देखभाल में संभावित नुकसान को दूर करने हेतु तत्काल कार्रवाई का आह्वान करता है, इसके लिए 'सुरक्षित प्रसव', 'रोगी सुरक्षा को प्राथमिकता', 'स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा', ' दवा सुरक्षा', 'रोगी और परिवार की सहभागिता' और 'नैदानिक सुरक्षा' अभियानों को आगे बढ़ाता है. इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सार्थक सुधार, और हर बच्चे के सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण देखभाल के अधिकार की पुष्टि करना है. इस अवसर पर यहां कुछ प्रेरक और जागरूकता बढ़ाने वाले कोट्स उल्लेखित हैं, जिसे भाषण, सोशल मीडिया आदि में शामिल कर इसके उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है,

* ‘रोगी और परिवार की सहभागिता सुरक्षित स्वास्थ्य प्रणालियां विकसित करने की एक प्रमुख

रणनीति है.’ -विश्व स्वास्थ्य संगठन

* ‘रोगियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल के हर स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए, देखभाल के समय पूरी तरह से सूचित सहमति और साझा निर्णय लेने से लेकर नीति-निर्माण और योजना बनाने तक.’ -विश्व स्वास्थ्य संगठन * ‘उच्च-गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करना और चिकित्सा त्रुटियों को कम करना स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, रोगियों और नीति निर्माताओं का साझा कर्तव्य है.’-विश्व स्वास्थ्य संगठन * ‘सुरक्षा एक दृष्टिकोण और एक सतत प्रक्रिया है, न कि कोई मूर्त वस्तु.’ -विश्व स्वास्थ्य संगठन * ‘सुरक्षा संयोग से नहीं होती.’ अर्थात रोगी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सोच-समझकर की गई कार्रवाई और प्रणालियों की आवश्यकता होती है. -विश्व स्वास्थ्य संगठन * ‘त्रुटि सर्वव्यापी है. अप्रत्याशित सर्वव्यापी है, जो सर्वव्यापी नहीं है, वह है इन त्रुटियों को उनके प्रारंभिक चरणों में ही पता लगाने और रोकने के लिए अच्छी तरह से विकसित कौशल. -कार्ल ई. वीक

* ‘एक स्वस्थ शरीर आत्मा का अतिथि-कक्ष है; और एक बीमार शरीर उसकी जेल. -फ्रांसिस बेकन

* ‘स्वास्थ्य में ही स्वतंत्रता है. स्वास्थ्य सभी स्वतंत्रताओं में प्रथम है.’ -हेनरी फ्रेडरिक एमिएल * ‘जो लोग व्यायाम के लिए समय नहीं निकालते, उन्हें बीमारी के लिए भी समय निकालना होगा.’ -अर्ल ऑफ़ डर्बी

* ‘जीवन केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि स्वस्थ रहना है.’ -मार्कस ऑरेली