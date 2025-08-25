Mumbai Cha Raja 2025 First Look Photos OUT: मुंबई चा राजा 2025 का पहला लुक आया सामने; देखें बप्पा का भव्य रूप

Mumbai Cha Raja 2025 First Look | Instagram

Mumbai Cha Raja 2025 First Look Photos OUT: मुंबई में गणेशोत्सव का उत्साह अभी से चरम पर पहुंच गया है. गणेश गली का मशहूर ‘मुंबई चा राजा’ 2025 का पहला लुक (Mumbai Cha Raja 2025 First Look) सामने आ गया है, जिसने भक्तों के दिलों में खुशी और आस्था की लहर दौड़ा दी है. इस साल भी गणेश गली मंडल ने अपनी परंपरा को कायम रखते हुए 22 फीट ऊंचे गणपति बप्पा की प्रतिमा बनाई है. दशकों से इस मंडल ने मूर्ति की ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं किया है, और यही इसकी खासियत है. भव्य सजावट और अनोखे थीम के लिए प्रसिद्ध गणेश गली मंडल हमेशा भक्तों को मंत्रमुग्ध करता है.

प्रथम दर्शन से बंधा भक्तों का मन

पहले दर्शन में ही गणपति बप्पा का स्वरूप देखकर हजारों भक्त झूम उठे. मूर्ति का भव्य रूप और सजावट बेहद मनमोहक है. मुंबई चा राजा के प्रथम दर्शन (Mumbai Cha Raja First Look) से ही यह साफ हो गया है कि इस साल का गणेशोत्सव एक बार फिर शानदार होने वाला है.

मुंबई चा राजा 2025 की पहली झलक तस्वीरें जारी

View this post on Instagram A post shared by Mumbaicha Raja, Ganeshgalli (@raja_mumbaicha)

गणेश चतुर्थी से पहले गणेश गली चा राजा की मूर्ति का अनावरण

बप्पा के जयकारों की गूंज

गणपति बप्पा की झलक पाने के लिए मुंबई ही नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र से भक्त पहुंचे. आगमन सोहला (Aagman Sohala Video) के दौरान माहौल भक्तिरस से भर गया. ढोल-ताशों की गूंज, "गणपति बप्पा मोरया" के जयकारे और भक्ति गीतों ने पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया.

दिखने लगी गणेश चतुर्थी 2025 की धूम

View this post on Instagram A post shared by PRANNOY DUTTA | INDIA 🇮🇳 (@prannoydutta)

भक्तों में दिखा उत्साह

गणेश गली मंडल की गणेश मूर्ति हर साल अपनी भव्यता और थीम के लिए सुर्खियों में रहती है. इस बार भी मुंबई चा राजा का पहला दर्शन भक्तों के लिए अविस्मरणीय रहा. बप्पा की इस झलक से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि गणेशोत्सव 2025 में श्रद्धा और उत्साह का अलग ही नजारा देखने को मिलेगा.