What is Perimenopause: पेरिमेनोपॉज़ क्या है? जानिए इसके शुरुआती संकेत, लक्षण और समाधान

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: Pixabay)

What is Perimenopause: पेरिमेनोपॉज़ (Perimenopause) वह संक्रमणकालीन समय है, जब महिला का शरीर रजोनिवृत्ति (मेनोपॉज़) (Menopause) की ओर बढ़ता है. इस दौरान हार्मोन स्तर में उतार-चढ़ाव होता है, जिससे कई लक्षण उभर सकते हैं, जैसे कि अनियमित मासिक धर्म, रात को पसीना आना, मूड स्विंग्स, जोड़ों में दर्द, थकान आदि. हर महिला का अनुभव अलग होता है. किसी को हल्के लक्षण होते हैं, तो किसी को अधिक परेशानी हो सकती है. मासिक धर्म पूरी तरह से बंद होने के बाद, हमारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है. पेरिमेनोपॉज़ के दौरान, हम मासिक धर्म के अनियमित होने के साथ-साथ कई अन्य लक्षणों को भी देख सकते हैं, जिन्हें हमारे शरीर में होने वाले हार्मोनल परिवर्तनों का परिणाम माना जाता है.

पेरिमेनोपॉज़ और रजोनिवृत्ति में क्या अंतर है?

पेरिमेनोपॉज़: यदि आपको मासिक धर्म अभी भी आता है, भले ही वह अनियमित हो, तो आप पेरिमेनोपॉज़ में हैं. यह चरण मेनोपॉज़ की शुरुआत से कई साल पहले शुरू हो सकता है.

रजोनिवृत्ति (मेनोपॉज़): जब 12 महीनों तक मासिक धर्म पूरी तरह बंद हो जाता है, तो उसे रजोनिवृत्ति कहा जाता है. इस समय अंडाशय अंडाणु बनाना बंद कर देते हैं.महिला की प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है.

पोस्टमेनोपॉज़: मेनोपॉज़ के बाद का समय, जब हार्मोन स्थिर हो जाते हैं, पोस्टमेनोपॉज़ कहलाता है.

पोस्टमेनोपॉज़ और मेनोपॉज़ को लेकर भ्रम

अक्सर "मेनोपॉज़" शब्द का प्रयोग पूरे संक्रमण काल के लिए किया जाता है, जबकि सही मायनों में मेनोपॉज़ सिर्फ आखिरी मासिक धर्म की स्थिति को दर्शाता है.

सही मतलब को समझना:

अनियमित लक्षणों की पहचान में मदद करता है

आपके शरीर को समझने में सहायक होता है

डॉक्टर से बेहतर संवाद स्थापित करने में सहायक बनता है

पेरिमेनोपॉज़ में होने वाले हार्मोनल परिवर्तन

पेरिमेनोपॉज़ के दौरान, शरीर में चार मुख्य हार्मोन में उतार-चढ़ाव होते हैं और जो लक्षणों का कारण बनते हैं.

एस्ट्रोजन (Estrogen): यह प्रजनन प्रणाली और मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है. इसके घटते स्तर से योनि में सूखापन, मूत्र संक्रमण (UTI) और असहजता हो सकती है.

प्रोजेस्टेरोन (Progesterone): मासिक धर्म की नियमितता, नींद और रक्तस्राव को प्रभावित करता है. उतार-चढ़ाव से भारी या लंबा पीरियड हो सकता है.

एफएसएच (FSH – फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन), यह शरीर को अंडाणु को परिपक्व करने का संकेत देता है. पेरिमेनोपॉज़ में इसका स्तर तेज़ी से बढ़ता है, रजोनिवृत्ति के बाद भी इसका स्तर ऊंचा बना रहता है.

टेस्टोस्टेरोन (Testosterone): यह यौन इच्छा (libido), ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता से जुड़ा है. इसके घटने से कामेच्छा में कमी आ सकती है.