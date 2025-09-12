Health Tips: रोजाना 10,000 कदम चलने से क्या होता है? दिल की सेहत से लेकर बेहतर नींद तक, जानें इसके गजब के फायदे

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Benefits Of Walking 10000 Steps a Day: इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अधिकांश लोग अपनी सेहत (Health) को नजरअंदाज करते जा रहे हैं, जिसके चलते कम उम्र में ही वो अपने लिए कई बीमारियों के जोखिम को बढ़ा रहे हैं. हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद अपनी सेहत के लिए थोड़ा समय निकाल ही लेते हैं. जी हां, अगर आप रोजाना कुछ समय तक पैदल चलते हैं तो इससे आपकी सेहत को काफी लाभ हो सकते हैं. खासकर, अगर आप रोजाना 10 हजार कदम चलते (Walking 10000 Steps a Day) हैं तो यह हृदय की कार्यप्रणाली और चयापचय में सुधार से लेकर मनोदशा और नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने तक, सेहत को कई फायदे दे सकता है. आइए जानते हैं रोजाना 10 हजार कदम चलने के जबरदस्त फायदे…

दिल की सेहत में सुधार: नियमित रूप से टहलने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है. इससे दिल की सेहत में सुधार होता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है.

वजन को नियंत्रित करने में मददगार: प्रतिदिन 10,000 कदम चलने से लगभग 300 से 500 कैलोरी बर्न हो सकती है, जिससे वजन नियंत्रित होता है और बॉडी फैट कम होता है.

मांसपेशियों और हड्डियों को बनाए मजबूत: नियमित रूप से चलने से शरीर की निचली मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है, मुद्रा में सुधार होता है और हड्डियों का घनत्व बढ़ता है, जो ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद कर सकता है.

मानसिक स्वास्थ्य में सुधार: पैदल चलने से एंडोर्फिन नामक 'अच्छा महसूस कराने वाले' हार्मोन निकलते हैं, जो तनाव और चिंता को कम करते हैं, जिससे आपका मूड बेहतर होता है.

शारीरिक क्षमता में वृद्धि: नियमित रूप से चलने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, फेफड़ों की कार्यक्षमता मजबूत होती है और सहनशक्ति में सुधार होता है.

नींद की गुणवत्ता और ऊर्जा में वृद्धि: नियमित रूप से चलने से सहनशक्ति बढ़ती है, आप पूरे दिन सक्रिय रहते हैं, और गहरी, आरामदायक नींद आती है.