Fake Medicine News: 112 दवाएं निकली घटिया, एक दवा मिली नकली; CDSCO की सितंबर रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

CDSCO Drug Alert 2025

CDSCO Drug Alert 2025: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने सितंबर महीने की अपनी नई रिपोर्ट में दवाओं की गुणवत्ता (Quality of Medicines) पर गंभीर सवाल उठाए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, 112 नमूने घटिया पाए गए, जबकि एक पूरी तरह से नकली पाया गया. CDSCO का कहना है कि जिन दवाओं को "नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी (NSQ)" घोषित किया गया था, वे निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरीं. इनमें से 52 नमूने केंद्रीय प्रयोगशालाओं में और 60 नमूने राज्य प्रयोगशालाओं में विफल रहे.

अधिकारी बताते हैं कि अगर किसी दवा का एक बैच घटिया निकलता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस ब्रांड की बाकी दवाएं भी घटिया हैं, बल्कि ऐसे बैच तुरंत बाजार से वापस ले लिए जाते हैं.

छत्तीसगढ़ में मिली नकली दवा

रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में मिली एक दवा नकली (Chhattisgarh Fake Medicine) पाई गई. जांच से पता चला कि इसे किसी अन्य कंपनी के नाम से एक अनधिकृत निर्माता द्वारा निर्मित किया गया था. अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

स्वास्थ्य मंत्रालय का अलर्ट जारी

स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) ने बताया कि बाजार में बिकने वाली दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी के लिए इस तरह के निरीक्षण मासिक रूप से किए जाते हैं. मंत्रालय ने जनता से अपील की है कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर (Licensed Medical Store) या मान्यता प्राप्त अस्पतालों से ही दवाएं खरीदें.

अगर किसी दवा की पैकेजिंग, लेबल या सील संदिग्ध लगे, तो तुरंत स्थानीय औषधि नियंत्रण विभाग को सूचित करें.

Source: NDTV