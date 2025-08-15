Janmashtami 2025 Live Streaming: जन्माष्टमी के भव्य उत्सव को घर बैठे देखें लाइव, कान्हा के जन्मोत्सव और उनकी लीलाओं के बनें साक्षी

जन्माष्टमी 2025 (Photo Credits: File Image)

Janmashtami 2025 Live Streaming: जन्माष्टमी (Janmashtami) भगवान श्रीकृष्ण (Bhagwan Shri Krishna) के जन्म का उत्सव है, जो हिंदू धर्म में भगवान विष्णु (Bhagwan Vishnu) के आठवें अवतार माने जाते हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी (Krishna Janmashtami) मनाई जाती है, जबकि इस साल 16 अगस्त 2025 को कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है. श्रीकृष्ण धर्म, भक्ति और कर्मयोग के प्रतीक हैं. उनकी शिक्षाएं, विशेष रूप से भगवद्गीता, जीवन में नैतिकता, कर्तव्य, और आत्म-ज्ञान का मार्ग दिखाती हैं. यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, क्योंकि श्रीकृष्ण ने कंस, पूतना, और अन्य राक्षसों का वध कर धर्म की स्थापना की. जन्माष्टमी भक्तों को भक्ति और समर्पण के माध्यम से मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर देता है.

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व उनके बाल स्वरूप की नटखट लीलाओं को जीवंत करता है. बालकृष्ण ने गोकुल में माखन चोरी, पूतना वध, तृणावर्त वध, कालिया नाग मर्दन और गोवर्धन पर्वत उठाने जैसी कई अद्भु लीलाएं कीं. ऐसे में उनके जन्मोत्सव पर देशभर के तमाम मंदिरों और सांस्कृतिक संस्थानों द्वारा जन्माष्टमी पर भव्य आयोजन किया जाता है और उनकी लीलाएं दिखाई जाती हैं. ऐसे में आप घर बैठे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए न सिर्फ जन्माष्टमी के भव्य उत्सव को देख सकते हैं, बल्कि उनकी अद्भुत लीलाओं के भी साक्षी बन सकते हैं.

कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव को यहां देखें लाइव

DJJS श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 2025 देखें लाइव

गौरतलब है कि जन्माष्टमी का यह पर्व भारत में सामुदायिक एकता को बढ़ावा देता है. रासलीला, दही-हांडी और झांकियां जैसे आयोजन सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं. मथुरा, वृंदावन, द्वारका, जगन्नाथ पुरी और नाथद्वारा जैसे स्थानों पर लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं, जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाता है. इतना ही नहीं, ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी पर उपवास, पूजा और भजन-कीर्तन करने से पापों का नाश, मनोकामनाओं की पूर्ति और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है.