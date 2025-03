Ugadi 2025 Greetings: हैप्पी उगादि! दोस्तों-रिश्तेदारों संग शेयर करें ये शानदार WhatsApp Stickers, GIF Images, HD Wallpapers और Photo Wishes

तेलुगु नव वर्ष 2025 (Photo Credits: File Image)

Ugadi/Telugu New Year 2025 Greetings: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हिंदू नववर्ष (Hindu New Year) का पर्व मनाया जाता है, जिसे दक्षिण भारतीय राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादि (Ugadi) के तौर पर मनाया जाता है, जिसे तेलुगु नववर्ष (Telugu New Year) के तौर पर जाना जाता है. नए साल के पहले दिन के इस उत्सव को दक्षिण भारत के इन राज्यों में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार इस साल 30 मार्च 2025 को उगादि का त्योहार मनाया जा रहा है. उगादि यानी तेलुगु नववर्ष के पर्व को लोग अपने स्थानीय पारंपरिक रीति-रिवाजों के हिसाब से मनाते हैं. इस जश्न की खुशियों को अपने प्रियजनों संग साझा करते हैं. इसके साथ ही लोग एक-दूसरे को हैप्पी उगादि कहकर बधाई देते हैं.

उगादि यानी तमिल नववर्ष के दिन दक्षिण भारत के लोग व्यापार, गृह प्रवेश जैसे नए कार्यों की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस दिन को वो काफी शुभ मानते हैं. इस पर्व को हर कोई अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मनाता है. ऐसे में इस पावन अवसर पर आप भी इन शानदार ग्रीटिंग्स, वॉट्सऐप स्टिकर्स, जीआईएफ इमेजेस, एचडी वॉलपेपर्स और फोटो विशेज को शेयर कर दोस्तों-रिश्तेदारों से हैप्पी उगादि कह सकते हैं.

1- ‎तेलुगु नव वर्ष की शुभकामनाएं

तेलुगु नव वर्ष 2025 (Photo Credits: File Image)

2- हैप्पी तेलुगु न्यू ईयर

तेलुगु नव वर्ष 2025 (Photo Credits: File Image)

3- हैप्पी उगादि

तेलुगु नव वर्ष 2025 (Photo Credits: File Image)

4- तेलुगु नव वर्ष 2025

तेलुगु नव वर्ष 2025 (Photo Credits: File Image)

5- उगादि की हार्दिक बधाई

तेलुगु नव वर्ष 2025 (Photo Credits: File Image)

गौरतलब है कि इस दिन जहां दक्षिण भारत के इन क्षेत्रों में उगादि का त्योहार मनाया जाता है तो वहीं महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के तौर पर जाना जाता है. इसी पावन तिथि से मां दुर्गा के नौ दिवसीय पर्व चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है. उगादि से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया था कि धरती पर उनकी पूजा नहीं की जाएगी, लेकिन उगादि पर उनकी विधिवत पूजा की जाती है. इससे जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार, इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, जबकि ऐसा भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान राम और राजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था.