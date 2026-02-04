Ramadan Time Table 2026 Mumbai: भारत में कब से शुरू होगा इबादत का पाक महीना रमजान? जानें मुंबई में सहरी-इफ्तार का सही समय और पूरा टाइम-टेबल

(Photo Credits Pixabay)

Ramadan Time Table 2026 Mumbai: दुनिया भर के साथ-साथ भारत में भी मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे पवित्र माना जाने वाला 'रमजान' का महीना शुरू होने वाला है. खगोलीय गणनाओं और चांद की स्थिति के अनुसार, भारत में रमजान 2026 का आगाज 18 या 19 फरवरी को होने की उम्मीद है. मुंबई जैसे महानगरों में रोजेदारों ने इस मुबारक महीने की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं. हालांकि, रमजान की सटीक तारीख पूरी तरह से 'हिलाल' (नया चांद) दिखने पर निर्भर करेगी.

भारत में कब दिखेगा रमजान का चांद?

इस्लामी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है, इसलिए हर साल रमजान की तारीखें पिछले साल के मुकाबले लगभग 10-11 दिन पीछे खिसक जाती हैं. इस वर्ष खाड़ी देशों में चांद देखने की कोशिश 17 फरवरी को की जाएगी. यदि वहां चांद दिखता है, तो भारत में 18 फरवरी की शाम को चांद नजर आने की प्रबल संभावना है. ऐसी स्थिति में पहला रोजा 19 फरवरी 2026 को रखा जाएगा. यह भी पढ़े; Ramadan 2025 Sehri and Iftar Time Table: रमजान में सहरी और इफ्तार का टाइम टेबल सभी शहरों के अनुसार यहां देखें

मुंबई के लिए सहरी-इफ्तार का समय

मुंबई में रहने वाले रोजेदारों के लिए सहरी (व्रत शुरू करने का समय) और इफ्तार (व्रत खोलने का समय) के शुरुआती दिनों का संभावित समय नीचे दिया गया है. (नोट: चांद दिखने के आधार पर इसमें 1-2 मिनट का अंतर संभव है).

यहां देखें सहरी-इफ्तार का समय

सऊदी अरब में रमजान कब से

सऊदी अरब जैसे कुछ मुस्लिम देशों में रमजान और ईद की तारीखें भारत से एक दिन पहले तय होती हैं. इन देशों में अक्सर चांद भारत से पहले नजर आता है, इसलिए रोजा एक दिन पहले शुरू होता है और ईद भी एक दिन पहले मनाई जाती है.