Narak Chaturdashi 2025 Wishes: नरक चतुर्दशी पर अपनों के साथ शेयर करें ये हिंदी WhatsApp Stickers, GIF Greetings और HD Wallpapers

Narak Chaturdashi 2025 Wishes: नरक चतुर्दशी (Narak Chaturdashi 2025), को छोटी दिवाली (Choti Diwali) के नाम से भी जाना जाता है. यह त्यौहार भारत के विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. यह पर्व दिवाली से एक दिन पहले, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है. इस साल नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर को मनाई जा रही है. इस दिन लोग घर की सफाई करते हैं, उबटन लगाकर स्नान करते हैं और दीप जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते हैं. साथ ही, वे एक-दूसरे को शुभकामनाएं और बधाई संदेश भेजकर प्रेम और सौहार्द का आदान-प्रदान करते हैं. इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए, हम आपके लिए हैप्पी छोटी दिवाली 2025 की शुभकामनाएं, नरक चतुर्दशी स्पेशल मैसेज, इमेजेस और बधाइयों का एक संग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्हें आप मुफ्त में डाउनलोड कर अपने प्रियजनों के साथ साझा कर सकते हैं.
नरक चतुर्दशी पर लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और उन्हें फूलों और दीयों से सजाते हैं, जिससे उत्सव का माहौल बनता है. पुराना सामान घर से बाहर निकालने से घर में पोज़िटिविटी आती है. इस दिन अभ्यंग स्नान करते हैं, ऐसा करने से शरीर में चमक आती है और शरीर में नयी उर्जा का संचार होता है. भगवान कृष्ण ने नरक चतुर्दशी के दिन नरकासुर नाम के असुर का संहार किया था और अपने शरीर को साफ़ करने के लिए अभ्यंग स्नान किया था. तबसे इसकी प्रथा चली आ रही है. नरक चतुर्दशी के दौरान, शुभकामनाएं और बधाई संदेश भेजने से त्यौहार में चार चांद लग जाते हैं.
1- जैसे भगवान कृष्ण ने नरकासुर का नाश किया,
वैसे ही भगवान आपके जीवन से दुखों का नाश करें.
शुभ नरक चतुर्दशी
2- धनतेरस के अगले दिन,
नरक चतुर्दशी पर सुख-संपदा,
आपके जीवन में आए,
आप जीवन में हर खुशी पाएं
शुभ नरक चतुर्दशी
3- आपको आशीर्वाद मिले गणेश से,
विद्या मिले सरस्वती से,
धन मिले लक्ष्मी से,
खुशियां मिले रब से,
प्यार मिले सब से,
यही दुआ है दिल से.
शुभ नरक चतुर्दशी
4- दीप जलाओ, अंधेरा मिटाओ,
इस नरक चतुर्दशी के त्योहार पर,
चारों तरफ खुशहाली फैलाओ.
शुभ नरक चतुर्दशी
5- सुख-संपदा आपके जीवन में आए,
लक्ष्मी जी आपके घर में विराजें,
भूलकर भी आपके जीवन में,
कभी दुख ना आ पाए.
शुभ नरक चतुर्दशी
नरक चतुर्दशी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतिक है. इस त्यौहार पर घर से लेकर शरीर का शुद्धिकरण होता है. यह दिन सिर्फ तन के शुद्धिकरण का नहीं बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण का भी प्रतिक है.