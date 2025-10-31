Madhya Pradesh Day 2025 Wishes: मध्य प्रदेश दिवस पर ये WhatsApp Greetings और HD Wallpapers भेजकर दें शुभकामनाएं

मध्य प्रदेश डे कोट्स (Photo: File Image)

Madhya Pradesh Day 2025 Wishes: मध्य प्रदेश दिवस (Madhya Pradesh Day), जिसे मध्य प्रदेश स्थापना दिवस (Madhya Pradesh Formation Day) भी कहा जाता है, हर साल 1 नवंबर को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. यह दिन भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के गठन की वर्षगांठ का प्रतीक है. 1 नवंबर 1956 को भारत के पुनर्गठन के दौरान कई रियासतों और क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का आधिकारिक गठन किया गया था. यह दिन राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक महत्व और विकास यात्रा का उत्सव माना जाता है. मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है. ये भारत के बिलकुल मध्य में है इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा. इसकी राजधानी भोपाल है. जब 1956 में भारत के राज्यों के पुनर्गठन के तहत कई रियासतों और क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था. यह दिन मध्य प्रदेश की संस्कृति, परंपरा, इतिहास और विकास यात्रा का प्रतीक है. इस अवसर पर पूरे राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, परेड और सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं.

मध्य प्रदेश अपनी विविध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और परंपरा और आधुनिकता के मिश्रण के लिए जाना जाता है. मध्य प्रदेश दिवस राज्य के लोगों के लिए एक साथ आने और अपनी पहचान और समृद्ध इतिहास का जश्न मनाने का समय है. इस दिन सभी को शुभकामनाएं देने के लिए WhatsApp Stickers, Images, HD Wallpapers और SMS के साथ साझा कर सकते हैं.

‘मध्य प्रदेश की गौरवशाली यात्रा का जश्न, एक ऐसी धरती जहां, इतिहास जीवित है और भविष्य फलता-फूलता है.’

* ‘सांची के स्तूपों से लेकर खजुराहो की कला तक, हर पत्थर एक कहानी कहता है। मध्य प्रदेश दिवस की शुभकामनाएं!’

* ‘मध्य प्रदेश, जहां प्रकृति मुस्कुराती है, संस्कृति फलती-फूलती है, और दिल जोड़ते हैं.’

* ‘मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर, आइए हम राज्य के विकास, एकता और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें.’

* ‘इस स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को निरंतर शांति, प्रगति और गौरव की कामना.’

* ‘मध्य प्रदेश भारत की विविधता और शक्ति का प्रतीक है - ईश्वर करे कि यह हर गुजरते साल के साथ समृद्ध होता रहे.’

मध्य प्रदेश के लोगों के लिए यह गर्व और एकता का दिन है, जहां मध्य प्रदेश के लोग अपने राज्य और इसकी जीवंत संस्कृति के प्रति अपने प्यार का इजहार करते हैं.