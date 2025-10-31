Akshaya Navami 2025 Quotes: ‘आंवले का वृक्ष महज वृक्ष नहीं, संपूर्ण संजीवनी है,’ अक्षय नवमी पर भेजें ये प्रेरक कोट्स एवं शुभकामनाएं!

अक्षय नवमी (Photo: File Image)

Akshaya Navami 2025 Quotes: कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी (Amla Navami) का पर्व मनाया जाता है. इसे अक्षय नवमी (Akshaya Navami) अथवा अनला नवमी (Anala Navami) के नाम से भी जाना जाता है. मान्यता है कि इस दिन आंवले की पूजा, जप, दान, सेवा और भक्ति जैसे पुण्य कार्य करने से जन्म-जन्मांतर तक शुभ फल की प्राप्ति होती है. हिंदू धर्म शास्त्रों में आंवला के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले के वृक्ष का विशेष महत्व होता है. इस वर्ष 31 अक्टूबर 2025 को अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाएगा. इस अवसर पर आंवला नवमी के इन शुभ संदेशों एवं शुभकामनाओं को सोशल मीडिया के वॉट्सएप, एक्स, फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से अपने प्रियजनों को भेजकर पर्व की खुशियों को शेयर कर सकते हैं.

अक्षय नवमी पर प्रभावशाली कोट्स

* ‘जिस वृक्ष की जड़ें धरती में गहरी हों, उनकी छांव में जीवन को अक्षय फल मिलता है.’

अक्षय नवमी (Photo: File Image)

* ‘आंवला नवमी पर वृक्ष की आराधना, हमें प्रकृति-प्रेम और जीवन-दायित्व का स्मरण कराती है.’

अक्षय नवमी 2025 (Photo: File Image)

* ‘अक्षय नवमी की बेला है, आज जो दान करें, आज जो पूजा करें, उसका फल अनंतकाल तक चलता है.’

आंवला नवमी 2025 (Photo: File Image)

* ‘वृक्ष-पूजा यही संदेश देती है, धरती के साथ हमारा संबंध निभाएं, तब समृद्धि शुभ होती है.’

आंवला नवमी (Photo: File Image)

* ‘जब हम आंवले की पवित्र छांव में जीवन को समर्पित कर देते हैं, तो हमें ‘अक्षय’ पुण्य प्राप्त होता है.’

हैप्पी आंवला नवमी (Photo: File Image)

* ‘भगवान विष्णु आपके जीवन में अमृत की वर्षा करें. आप सभी को अक्षय नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं.’

आंवला नवमी की बधाई (Photo: File Image)

* ‘श्रीहरी भगवान विष्णु आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें. अक्षय नवमी की अनंत शुभकामनाएं,

आंवला नवमी कोट्स (Photo: File Image)

* ‘भगवान विष्णु सभी को स्वस्थ आप सभी को अक्षय नवमी एवं आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं.

इस पावन पर्व पर भगवान विष्णु सभी को अच्छी सेहत और सम्पन्नता प्रदान करें.

आंवला नवमी 2025 कोट्स (Photo: File Image)

* ‘भगवान् श्री कृष्ण की कृपा सभी पर बनी रहे. आप सभी को अक्षय नवमी (आंवला नवमी) की हार्दिक शुभकामनाएं.

अक्षय नवमी कोट्स (Photo: File Image)

* ‘आंवला नवमी का व्रत आया है, खुशियों की सौगात लाया है।

आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं

अक्षय नवमी की बधाई (Photo: File Image)

* ‘आंवले का वृक्ष महज एक वृक्ष, नहीं, बल्कि संपूर्ण संजीवनी है, सेहत का खजाना है, आओ मिलकर मनाएं आंवला नवमी का यह त्योहार.

आंवला नवमी की शुभकामनाएं

अक्षय नवमी कोट्स (Photo: File Image)