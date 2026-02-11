Hug Day 2026 Wishes: हग डे के इन रोमांटिक हिंदी WhatsApp Messages, Quotes, Facebook Greetings को भेजकर दें पार्टनर को शुभकामनाएं

हग डे 2026 (Photo Credits: File Image)

Hug Day 2026 Wishes In Hindi: वैलेंटाइन वीक (Valentine's Week) अब अपने खुशनुमा पड़ाव पर पहुंच चुका है. 7 फरवरी से शुरू हुआ प्यार का यह उत्सव अब अपने छठे दिन यानी 'हग डे' (Hug Day) तक आ गया है. हर साल 12 फरवरी को मनाया जाने वाला यह दिन कपल्स के लिए शब्दों से ज्यादा स्पर्श के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर होता है. प्यार की गर्माहट और सुरक्षा का एहसास दिलाने वाला यह दिन रिश्तों में नई ताजगी लाने का काम करता है.

हग डे केवल एक औपचारिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह आपसी भरोसे को मजबूत करने का प्रतीक है. किसी को प्यार से गले लगाना न केवल सांत्वना देता है, बल्कि खुशी और अपनेपन का संचार भी करता है. विशेषज्ञों का मानना है कि 'हग' करने का सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे शरीर में 'ऑक्सीटोसिन' नामक हार्मोन रिलीज होता है, जो तनाव को कम करने में मदद करता है.

इस हग डे पर यदि आप अपने पार्टनर से दूर हैं या अपनी भावनाओं को शब्दों का रूप देना चाहते हैं तो आप रोमांटिक शुभकामना संदेशों को उनके साथ शेयर कर सकते हैं. वैलेंटाइन वीक के छठे दिन आप इन रोमांटिक हिंदी विशेज, वॉट्सऐप मैसेजेस, कोट्स, फेसबुक ग्रीटिंग्स को भेजकर अपने पार्टनर को हग डे की प्यार भरी शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- सुना है... हग डे पर,

अपने प्यार से गले मिलकर,

उसका हाल चाल पूछा जाता है,

तो आप कब आ रहे हो हमारा हाल पूछने.

हग डे की शुभकामनाएं

2- जैसे रोमियो ने जुलिएट को,

जैसे लैला ने मजनू को,

जैसे हीर ने रांझा को,

गले लगाया था...

बस उसी तरह तुम भी मुझे गले से लगाओ.

हग डे की शुभकामनाएं

3- बातों-बातों में दिल ले जाते हो,

देखते हो इस तरह जान ले जाते हो,

अदाओं से अपनी इस दिल को धड़काते हो,

लेकर बांहों में अपनी सारा जहां भुलाते हो.

हग डे की शुभकामनाएं

4- इतना ना तड़पाओ मेरे दिल को,

इतना ना सताओ मेरी बाहों को,

इतना ना छुपाओ अपने प्यार को,

आग तो दोनो तरफ लगी है...

आओ ले लो मुझे अपनी बाहों में...

हग डे की शुभकामनाएं

5- मन ही मन करती हूं बातें,

दिल की हर एक बात कह जाती हूं,

एक बार तो ले लो बांहों में सजना,

यही हर बार कहते-कहते रुक जाती हूं.

हग डे की शुभकामनाएं

अक्सर माना जाता है कि हग डे केवल प्रेमी जोड़ों के लिए है, लेकिन हकीकत में इसे आप अपने माता-पिता, भाई-बहन और दोस्तों के साथ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं. एक जादू की झप्पी किसी के भी दिन को खुशनुमा बना सकती है. रिश्तों के शुरुआती दौर में रह रहे कपल्स के लिए यह दिन एक-दूसरे के साथ सहज (Comfortable) होने का बेहतरीन मौका प्रदान करता है.

गौरतलब है कि वैलेंटाइन वीक का समापन 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के साथ होता है. हग डे (12 फरवरी) के बाद अगला दिन 'किस डे' (13 फरवरी) के रूप में मनाया जाता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आज सुबह से ही 'हग डे' के मीम्स और खूबसूरत पोस्ट ट्रेंड कर रहे हैं, जो इस दिन की लोकप्रियता को दर्शाते हैं.