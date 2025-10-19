Hanuman Jayanti 2025 Messages: शुभ हनुमान जयंती! इन हिंदी WhatsApp Wishes, GIF Greetings, Quotes के जरिए अपनों को दें बधाई

Hanuman Jayanti 2025 Messages in Hindi: मर्यादापुरुषोत्त्म भगवान श्रीराम के परम भक्त और भगवान शिव के रुद्रावतार हनुमान जी (Hanuman Ji) कलियुग के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से न सिर्फ प्रसन्न होते हैं, बल्कि वो उनके जीवन से सभी संकटों को दूर करते हुए उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं. जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का स्मरण करते हैं, उनके सभी संकट पल भर में दूर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें संकटमोचन भी कहा जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन अंजनी के पुत्र और केसरी नंदन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस पावन तिथि पर उनका जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. चैत्र पूर्णिमा के अलावा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भी हनुमान जयंती (Hanuman Jayanti) का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. दीपावली यानी लक्ष्मी पूजन से ठीक एक दिन पहले देशभर में हनुमान जयंती मनाई जाती है. इस साल 19 अक्टूबर 2025 को हनुमान जयंती मनाई जा रही है.
कार्तिक मास में मनाई जाने वाली हनुमान जयंती के दिन देश के तमाम हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. इस दिन व्रत रखकर भक्त हनुमान जी की पूजा-अर्चना करने के साथ ही अपने जीवन के सभी संकटों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं. इस खास अवसर पर आप इन हिंदी मैसेजेस, वॉट्सऐप विशेज, जीआईएफ ग्रीटिंग्स, कोट्स के जरिए अपनों से शुभ हनुमान जयंती कह सकते हैं.
मान्यता है कि हनुमान जी की कृपा से शिक्षा, व्यापार, करियर, सेहत या अन्य किसी भी प्रकार की बाधा दूर होती है. इस दिन भक्त हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड इत्यादि का पाठ करते हैं, इसके साथ ही हनुमान जी के मंत्रों का जप किया जाता है. हनुमान जयंती का पर्व न सिर्फ बजरंगबली की उपासना का पावन पर्व है, बल्कि इस दिन विधि-विधान से पूजा करके कुंडली में स्थित मंगल और शनि के अशुभ प्रभावों को भी कम किया जा सकता है. ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की आराधना करने से मंगल और शनि दोषों को शांत किया जा सकता है.