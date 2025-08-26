Ganesh Chaturthi 2025 Wishes: गणेश चतुर्थी के इन शानदार हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, Facebook Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं

Ganesh Chaturthi 2025 Wishes in Hindi: देवों के देव महादेव (Mahadev) और माता पार्वती (Mata Parvati) के लाड़ले पुत्र गणेश जी (Ganesh Ji) को सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना जाता है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणपति जी की पूजा-अर्चना की जाती है. इसके अलावा हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) के पर्व को देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि गणेश जी के जन्मोत्सव का उत्सव है. हिंदू धर्म की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को पार्वती नंदन गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए उनके जन्मोत्सव के पर्व को गणेश चतुर्थी के तौर पर मनाया जाता है. इस साल 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है और इसी के साथ दस दिवसीय गणेशोत्सव की शुरुआत हो जाएगी, जिसका समापन अनंत चतुर्दशी (Anant Chaturdashi) को होगा.
गणेश चतुर्थी के पर्व को देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इस उत्सव की धूम देखते ही बनती है. यहां भक्त धूमधाम से गणपति बप्पा का स्वागत करते हैं और पूरे दस दिनों तक उनकी पूजा-अर्चना करने के बाद अनंत चतुर्दशी को गणपति बप्पा को विदा करते हैं. गणेश चतुर्थी के इस खास अवसर पर आप इन शानदार हिंदी विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए शुभकामनाएं दे सकते हैं.
गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश यानी गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का धूमधाम से स्वागत किया जाता है और सार्वजनिक पंडालों व घरों में भक्त उनकी मूर्तियों को स्थापित कर पूरे दस दिन उनकी विशेष उपासना करते हैं. गणेशोत्सव (Ganeshotsav) को लेकर ऐसा कहा जाता है कि गणपति बप्पा गणेश चतुर्थी के दिन अपने भक्तों के बीच उनके सारे विघ्नों को हरने और उनकी मुरादों की झोली भरने के लिए आते हैं, फिर दस दिन बाद अनंत चतुर्दशी (Anant Chaturthhi) पर गणपति बप्पा वापस कैलाश लौट जाते हैं.