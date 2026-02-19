Eid Al Fitr 2026 in UAE: यूएई में कब होगी छुट्टियों की शुरुआत? जानें संभावित तारीखें और लॉन्ग वीकेंड को दोगुना करने का तरीका

ईद उल फितर 2026 (Photo Credits: Latestly)

दुबई/चेन्नई: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में पवित्र महीना रमजान (Ramzan) शुरू हो चुका है, जिसके साथ ही कामकाजी घंटों में बदलाव और इबादत का दौर जारी है. इस बीच, निवासियों की नजरें साल के पहले लंबे सप्ताहांत (Long Weekend) यानी 'ईद-उल-फितर 2026' (Eid Al Fitr 2026) पर टिकी हैं. आधिकारिक कैलेंडर और खगोलीय गणनाओं के अनुसार, इस साल ईद की छुट्टियां मार्च के मध्य में आने की संभावना है, जो निवासियों को काम से एक राहत भरा ब्रेक प्रदान करेंगी. UAE के आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश कैलेंडर के अनुसार, ईद-उल-फितर 'शव्वाल' महीने की 1 से 3 तारीख तक मनाया जाता है. दुबई के 'इस्लामिक मामलों और धर्मार्थ गतिविधियों विभाग' (IACAD) के अनुसार, ईद-उल-फितर 2026 की शुरुआत 20 मार्च (शुक्रवार) से होने की प्रबल संभावना है, जो 22 मार्च तक चलेगी.

हालांकि, अंतिम तारीखों का फैसला चांद देखने वाली समिति (Moon Sighting Committee) करेगी. रमजान के 29वें दिन यह समिति बैठक करेगी ताकि यह पुष्टि की जा सके कि महीना 29 दिनों का होगा या 30 दिनों का. यह भी पढ़ें: Ramzan 2026: 20 फरवरी को दूसरा रोजा, जानें दिल्ली, मुंबई और लखनऊ समेत प्रमुख शहरों में सेहरी और इफ्तार का सही समय

तीन दिन या चार दिन: कितनी मिलेगी छुट्टी?

ईद की छुट्टियों की अवधि पूरी तरह से शव्वाल के चांद दिखने पर निर्भर करती है:

स्थिति 1: यदि 18 मार्च को चांद दिख जाता है, तो ईद 19 मार्च से शुरू होगी। ऐसे में 19 से 22 मार्च तक चार दिनों का लंबा ब्रेक मिल सकता है, जो वीकेंड के साथ जुड़ेगा.

यदि 18 मार्च को चांद दिख जाता है, तो ईद 19 मार्च से शुरू होगी। ऐसे में 19 से 22 मार्च तक मिल सकता है, जो वीकेंड के साथ जुड़ेगा. स्थिति 2: यदि चांद नहीं दिखता है, तो रमजान 30 दिनों का होगा और ईद 20 मार्च से शुरू होगी. इस स्थिति में तीन दिनों का सार्वजनिक अवकाश मिलेगा.

हिजरी कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर की तुलना में लगभग 11 दिन छोटा होता है, यही कारण है कि हर साल इस्लामिक त्योहारों की तारीखें बदलती रहती हैं.

ऐसे प्लान करें अपनी 9 दिनों की छुट्टी

यदि आप ईद के मौके पर लंबी यात्रा या आराम का प्लान बना रहे हैं, तो स्मार्ट लीव प्लानिंग (Annual Leave) के जरिए अपनी छुट्टियों को बढ़ा सकते हैं.

यदि ईद 20 मार्च को शुरू होती है, तो आप 16 मार्च से 19 मार्च तक की वार्षिक छुट्टी ले सकते हैं. इससे पहले वाले वीकेंड (14 और 15 मार्च) को मिलाकर आप 14 मार्च से 22 मार्च तक लगातार 9 दिनों की छुट्टी का आनंद ले सकते हैं और 23 मार्च को काम पर लौट सकते हैं. यह भी पढ़ें: Ramzan Sehri–Iftar Time Table Calendar 2026: रमजान के पाक महीने का पहला रोजा आज, यहां देखें दिल्ली, मुंबई लखनऊ समेत प्रमुख शहरों का 30 दिन का सेहरी-इफ्तार टाइम टेबल

महत्वपूर्ण नोट

ये सभी तारीखें वर्तमान खगोलीय गणनाओं पर आधारित भविष्यवाणियां हैं. आधिकारिक पुष्टि रमजान के अंत में यूएई की मून साइटिंग समिति द्वारा की जाएगी. संघीय और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की अंतिम अवधि की घोषणा भी संबंधित अधिकारियों द्वारा उसी समय की जाएगी.