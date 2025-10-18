Diwali 2025 E-Invitation Card: दोस्तों-रिश्तेदारों के साथ दिवाली सेलिब्रेशन को बनाएं यादगार, इन प्यार भरे हिंदी ई-इनविटेशन के जरिए करें उन्हें इनवाइट

दिवाली 2025 ई-इनविटेशन (Photo Credits: File Image)

Diwali 2025 E-Invitation Card Format: विविधताओं के देश हिंदुस्तान में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें विविधता में एकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है. साल भर में मनाए जाने वाले तमाम त्योहारों में पांच दिवसीय दिवाली (Diwali) का विशेष महत्व होता है, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है. इस साल पांच दिवाली की शुरुआत 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस (Dhanteras) के साथ हो रही है, जबकि इसका समापन 23 अक्टूबर 2025 को भाई दूज (Bhai Dooj) के साथ होगा. वहीं इस उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण पर्व दीपावली (Deepawali) यानी लक्ष्मी पूजन (Lakshmi Pujan) 20 अक्टूबर को है. इस दिन अधिकांश लोग अपने घरों में धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी के साथ-साथ भगवान गणेश की पूजा करते हैं. दिवाली को अज्ञानता के अंधकार को दूर करके ज्ञान के प्रकाश से रोशन करने वाला खास पर्व माना जाता है. इसे सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए सभी धर्मों के लोग इस पर्व को बड़े ही जोश और उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं.

दिवाली सेलिब्रेशन के लिए लोग भव्य पूजा, दिवाली मिलन समारोह या दिवाली पार्टी का आयोजन करते हैं, जिसका जश्न वो अपने दोस्तों-रिश्तेदारों और करीबियों के साथ मनाते हैं. ऐसे में अगर आप भी इस साल दिवाली पार्टी का आयोजन कर रहे हैं और उसमें शामिल होने के लिए अपने दोस्तों-रिश्तेदारों को न्योता देना चाहते हैं तो ये प्यार भरे हिंदी ई-इनविटेशन कार्ड उनके साथ शेयर कर सकते हैं.

1- दीपावली की बधाई

नमस्कार,

हम इस साल दिवाली उत्सव मनाने की योजना बना रहे हैं. ऐसे में अगर आप अपने पूरे परिवार के साथ हमारे निवास स्थान ----------- पर 20/10/2025 को लक्ष्मी पूजन में शामिल होंगे तो हमारा यह उत्सव सही मायनों में यादगार बन जाएगा. कृपया इस निमंत्रण को स्वीकार करें.

निमंत्रक-

दिवाली 2025 ई-इनविटेशन (Photo Credits: File Image)

2- हैप्पी दिवाली!

प्रिय,

मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से घर-परिवार में सुख-समृद्धि का आगमन होता है और उनकी कृपा से आर्थिक संकटों से छुटकारा मिलता है. इस साल हम अपने आवास पर आयोजित दिवाली उत्सव में शामिल होने के लिए आपको स्नेह पूर्वक आमंत्रित करते हैं. हमारा ये निमंत्रण स्वीकार करें.

तारीख- -------------

पता- -------------

दिवाली 2025 ई-इनविटेशन (Photo Credits: File Image)

3- शुभ दीपावली

नमस्कार!

मैं आपको अपने निवास स्थान पर 20/10/2025 के दिन दीपावली उत्सव मनाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, ताकि आपके परिवार के साथ मेरा पूरा परिवार इस पर्व को धूमधाम से मना सके. ढेर सारे प्यार और इस निमंत्रण पत्र के जरिए मैं आपको सह-परिवार इस उत्सव में शामिल होने के लिए न्योता भेज रहा हूं, इसे स्वीकार कर मेरा मान बढ़ाएं.

पता: --------------

समय: ------------

दिवाली 2025 ई-इनविटेशन (Photo Credits: File Image)

4- हैप्पी दिवाली

हम आपको सह-परिवार अपने निवास स्थान पर दीपावली यानी लक्ष्मी पूजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं. इसके अलावा आप वर्चुअल तरीके से भी मां लक्ष्मी की पूजा और आरती का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. कृपया हमारे साथ जुड़कर इस पर्व में शामिल होकर हमारा मान बढ़ाएं.

समय: शाम 6:00 बजे से रात 9:00 बजे तक.

लिंक के लिए यहां क्लिक करें.

दिवाली 2025 ई-इनविटेशन (Photo Credits: File Image)

5- दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं

प्यारे दोस्त,

दीपावली का पर्व आप सह-परिवार हमारे साथ मनाएं, इसी आशा के साथ मैं अपने परिवार के साथ आपको सपरिवार दिनांक 20/10/2025 के दिन लक्ष्मी पूजन व दिवाली पार्टी के लिए अपने निवास स्थान---------- पर आमंत्रित कर रहा हूं. आपसे निवेदन है कि आप हमारे घर आकर इस उत्सव की रौनक बढ़ाएं.

दर्शनाभिलाषी

दिवाली 2025 ई-इनविटेशन (Photo Credits: File Image)

6- दिवाली की शुभकामनाएं

प्यारे दोस्त,

मैं------------ आपको दीपावली यानी लक्ष्मी पूजन के शुभ अवसर पर अपने घर आमंत्रित कर रहा हूं. कृपया अपने पूरे परिवार के साथ आएं और हमारे परिवार के साथ मिलकर दीयों का यह पावन उत्सव मनाएं. आपकी मौजूदगी से हमारा यह पर्व बेहद खास हो जाएगा.

तारीख- -------------

पता- -------------

दिवाली 2025 ई-इनविटेशन (Photo Credits: File Image)

प्रचलित पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, चौदह साल के वनवास से मर्यादापुरुषोत्तम भगवान राम दिवाली पर अयोध्या वापस लौटे थे और पूरी अयोध्या नगरी में घी के दीये जलाकर उनका स्वागत किया गया था. दीयों की रोशनी से अमावस्या की काली रात भी रोशनी से जगमगा उठी थी, इसलिए इसे अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व भी कहा जाता है. दिवाली का त्योहार अपने साथ ढेर सारी खुशियां, नई उमंगें और अनेक त्योहार लेकर आता है, जिसमें दीपावली यानी लक्ष्मी पूजन का दिन सबसे खास होता है.