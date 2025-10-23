Happy Bhai Dooj 2025: भाई दूज की भक्ति में डूबा देश, मुंबई से दिल्ली तक छाई श्रद्धा, प्रयागराज के बलुआ घाट पर गूंजे आस्था के स्वर और हुआ पवित्र स्नान; VIDEO

(Photo Credits ANI)

Happy Bhai Dooj 2025: दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में आज यानी 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. यह पावन पर्व भाई-बहन के अटूट प्रेम और पवित्र रिश्ते का प्रतीक माना जाता है. प्रयागराज के बलुआ घाट पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. महिलाएं अपने भाइयों की दीर्घायु और सुख-समृद्धि की कामना करते हुए पूजा-अर्चना और पवित्र स्नान करती नजर आईं. घाट पर भक्ति और आस्था के स्वर गूंजते रहे.

इसी तरह दिल्ली और मुंबई में भी भाई दूज का उल्लास देखने को मिला. बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की और भाइयों ने बहनों को उपहार देकर स्नेह और आभार व्यक्त किया. यह भी पढ़े: Bhai Dooj 2025 Wishes: भाई दूज पर ये WhatsApp Status, HD Images और Wallpapers भेजकर त्यौहार को बनाएं और खास

भाई दूज की भक्ति में डूबा देश

#WATCH | Uttar Pradesh: Devotees offer prayers at Balua Ghat in Prayagraj and take a holy dip here, on Bhai Dooj. pic.twitter.com/ak70wVciPp — ANI (@ANI) October 23, 2025

धार्मिक मान्यता और परंपरा

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज मनाया जाता है.

इस पर्व को ‘यम द्वितीया’ भी कहा जाता है. मान्यता है कि इसी दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे, जहाँ यमुना ने उनका आदर-सत्कार किया था. तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी रक्षा और दीर्घायु की कामना करती हैं.

शुभ संयोग

इस बार भाई दूज पर आयुष्मान योग बन रहा है, जो अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है.

दृक पंचांग के अनुसार, द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर 2025 की रात 8:16 बजे से शुरू होकर 23 अक्टूबर की रात 10:46 बजे तक रहेगी. उदयातिथि के आधार पर, भाई दूज का पर्व आज 23 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जा रहा है.