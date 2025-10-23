Bhai Dooj 2025 Quotes: ‘बहन-भाई एक बगीचे के अलग-अलग फूल हैं.’ भाई दूज के पावन पर्व पर अपनों को शेयर करें ऐसे इमोशनल कोट्स!

Bhai Dooj 2025 Quotes: पांच दिवसीय दीपावली (Deepawali) का अंतिम पर्व भाई दूज के रूप में मनाया जाता है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन मनाया जाने वाला यह पर्व भाई-बहन (Brother-Sister) के प्रेम और स्नेह को समर्पित होता है. इस साल 23 अक्टूबर 2025 को भाई दूज (Bhai Dooj) का त्योहार मनाया जा रहा है. इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर मिठाई खिलाती हैं और उसके दीर्घायु, सुख एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं. भाई भी बहनों को उपहार देकर उनके सुखी एवं सुरक्षित जीवन की कामना करते हैं. इस पवित्र अवसर यानी भाई दूज पर आधारित इमोशनल कोट्स का आदान-प्रदान कर इस दिवस को और भी खास बनाया जा सकता है. यह भी पढ़ें: Bhai Dooj 2025 Messages: भाई दूज पर ये WhatsApp Stickers, Facebook Status और HD Wallpapers भेजकर दें बधाई
भाइयों के लिए
* ‘भाई दिल के लिए एक तोहफ़ा और रूह के लिए मित्र होता है.’
* ‘तुम्हारी मौजूदगी ने मुझे हमेशा ऐसा महसूस कराया है, जैसे स्वर्ग से भगवान मेरी देखभाल कर रहे हों. शुक्रिया भइया, मुझे हर समय सुरक्षित और धन्य महसूस कराने के लिए. भाई दूज की शुभकामनाएं!
* ‘प्यारे भाई, टीका लगाते हुए मैं ईश्वर से आपकी शांति, खुशी और समृद्धि की प्रार्थना करता हूं. आप जैसा स्नेही और प्यार करने वाला इंसान ज़िंदगी के सबसे अच्छे पलों का हक़दार है.’
* ‘हम चाहे कितने भी दूर क्यों न हों, हमारा रिश्ता हमें हमेशा करीब लाएगा.’
* ‘मेरी ताकत बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया! भाई दूज की शुभकामनाएं!’
बहनों के लिए
* ‘एक बहन का प्यार उसके भाई के लिए जीवन भर का आशीर्वाद होता है.’
* ‘तुम्हारे लिए मेरा प्यार असीम है. मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए असीमित हैं. प्यारे भाई, तुम हमेशा मेरे दोस्त, मार्गदर्शक और नायक रहोगे.’
* ‘मेरे प्यारे भाई, तुम मेरे लिए दुनिया हो.’ ‘मेरा दोस्त, मार्गदर्शक और हीरो बनने के लिए शुक्रिया.’
* ‘प्यारे भाई, तुम मेरे साथी और मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो.’
भाई-बहनों के सामान्य कोट्स
* ‘बहन और भाई एक ही बगीचे के अलग-अलग फूल हैं.’
* ‘भाई दूज का यह पावन पर्व आपके और आपके भाई-बहन के रिश्ते को और मजबूत बनाए.’
* ‘आपकी उपस्थिति मुझे धन्य महसूस कराती है.’
* ‘आप मेरी खुशी का स्रोत हैं.’
* ‘भाई दूज हमारे अटूट बंधन की याद दिलाता है। आइए इसे हमेशा संजोकर रखें.’
भावनात्मक कोट्स:
* ‘राखी का है वादा, भाई दूज की है बात, बहन का साया और भाई का साथ.’
* ‘जो साथ चलता है हर राह पर, वो है मेरा प्यारा भाई इस जहाँ में सबसे खास/’
* ‘भाई दूज का दिन है बहुत खास, बहन मांगे भाई की लंबी आस/’
* ‘हर बहन को चाहिए भाई का प्यार, और हर भाई को चाहिए बहन का दुलार.’