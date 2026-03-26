Ayodhya Ram Navami 2026 Live Streaming: रामलला का अद्भुत 'सूर्य तिलक' आज; घर बैठे यहां देखें जन्मोत्सव की मंगल आरती और विशेष अनुष्ठान

अयोध्या में राम नवमी उत्सव का भव्य आयोजन (Photo Credits: YouTube)

अयोध्या: चैत्र नवरात्रि के नौवें दिन आज पावन नगरी अयोध्या प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के उल्लास में डूबी है. नवनिर्मित राम मंदिर में आयोजित होने वाले भव्य रामनवमी समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार, इस साल का मुख्य आकर्षण भगवान रामलला का 'सूर्य तिलक' होगा, जो आधुनिक विज्ञान और प्राचीन परंपरा का एक अनूठा संगम है। जो भक्त शारीरिक रूप से अयोध्या पहुँचने में असमर्थ हैं, उनके लिए ट्रस्ट ने डिजिटल माध्यमों से दर्शन की विशेष व्यवस्था की है. यह भी पढ़ें: Ram Navami 2026 Messages: जय श्री राम! इन हिंदी WhatsApp Wishes, Facebook Greetings, Quotes को भेजकर अपनों को दें राम नवमी की बधाई

दोपहर 12 बजे होगा 'सूर्य तिलक'

आज दोपहर ठीक 12 बजे, जब भगवान राम का जन्म समय होगा, तब सूर्य की किरणें सीधे रामलला के मस्तक को सुशोभित करेंगी. लगभग 4 मिनट तक चलने वाले इस 'सूर्य तिलक' समारोह में दर्पण और लेंस की एक विशेष प्रणाली के जरिए सूर्य की रोशनी को मूर्ति के माथे के केंद्र पर केंद्रित किया जाएगा. इस दौरान पूरा मंदिर परिसर 'जय श्री राम' के उद्घोष से गुंजायमान रहेगा.

पंचगव्य अभिषेक और 56 भोग

जन्मोत्सव की शुरुआत सुबह की 'मंगल आरती' के साथ हुई. सूर्य तिलक से पहले, भगवान रामलला का 'पंचगव्य' (दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का मिश्रण) से अभिषेक किया जाएगा. इसके साथ ही प्रभु को 56 प्रकार के व्यंजनों का 'महाभोग' लगाया जाएगा. भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और सुगम दर्शन के कड़े इंतजाम किए हैं. यह भी पढ़ें: Ram Navami 2026 Sanskrit Wishes: राम नवमी शुभाशयाः इन संस्कृत Shlokas, WhatsApp Messages, Facebook Greetings के जरिए अपनों को दें प्रभु श्री राम जन्मोत्सव की बधाई

यहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग

भक्त अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए घर बैठे इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन सकते हैं. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आधिकारिक YouTube चैनल और दूरदर्शन पर सुबह से ही समारोह का सीधा प्रसारण किया जा रहा है.

लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से श्रद्धालु सूर्य तिलक, मंगल आरती और दोपहर में होने वाले मुख्य जन्मोत्सव के दर्शन कर सकेंगे. ट्रस्ट ने अपील की है कि भीड़ से बचने के लिए लोग डिजिटल माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग करें.

अयोध्या राम मंदिर में राम नवमी को लेकर विशेष अनुष्ठान का आयोजन

दर्शन का समय और व्यवस्था

राम नवमी के अवसर पर मंदिर के कपाट भक्तों के लिए अतिरिक्त समय तक खुले रखे गए हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अयोध्या के विभिन्न चौराहों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं, ताकि हर कोई रामलला के दिव्य दर्शन कर सके. सूर्य तिलक के दौरान आरती और विशेष मंत्रोच्चार के बीच रामलला का श्रृंगार भी देखते ही बनेगा.