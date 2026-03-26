Ram Navami 2026 Messages: जय श्री राम! इन हिंदी WhatsApp Wishes, Facebook Greetings, Quotes को भेजकर अपनों को दें राम नवमी की बधाई

राम नवमी 2026 (Photo Credits: File Image)

Ram Navami 2026 Messages in Hindi: हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक 'राम नवमी' (Ram Navami) इस वर्ष गुरुवार, 26 मार्च 2026 को मनाई जा रही है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, त्रेतायुग में इसी पावन तिथि पर अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या के घर जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने 'श्री राम' (Shri Ram) के रूप में अपना सातवां अवतार लिया था। प्रभु राम का यह अवतार धरती से अधर्म और राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश कर धर्म की स्थापना का प्रतीक माना जाता है. आज के दिन अयोध्या सहित देशभर के राम मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है.

राम नवमी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि सत्य और मर्यादा की विजय का उत्सव है। शास्त्रों के अनुसार, लंकापति रावण के अत्याचारों को समाप्त करने के उद्देश्य से ही श्रीहरि ने मृत्यु लोक पर अवतार लिया था. यही कारण है कि इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है. राम नवमी के साथ ही नौ दिवसीय चैत्र नवरात्रि का भी समापन होता है, जिससे इस दिन का आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है.

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव राम नवमी के तौर पर पूरे भारत में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. सोशल मीडिया के इस दौर में शुभकामनाओं का आदान-प्रदान पर्व की खुशियों को दोगुना कर देता है. ऐसे में आप भी इन हिंदी मैसेजेस, वॉट्सऐप विशेज, फेसबुक ग्रीटिंग्स, कोट्स को अपनों संग शेयर करके उन्हें राम नवमी की बधाई दे सकते हैं.

1- जिनके मन में हैं श्री राम,

भाग्य में उसके है वैकुण्ठ धाम,

उनके चरणो में जिसने जीवन वार दिया,

संसार में उसका है कल्याण.

हैप्पी राम नवमी

राम नवमी 2026 (Photo Credits: File Image)

2- राम रोम-रोम में हैं,

राम हर घर-आंगन में हैं,

मन से रावण जो निकाले,

राम उसके मन में हैं.

हैप्पी राम नवमी

राम नवमी 2026 (Photo Credits: File Image)

3- मेरे रोम-रोम में बसने वाले राम,

मैं तुमसे क्या मांगू,

ओ जगत के स्वामी,

ओ अन्तर्यामी मैं तुमसे क्या मांगू.

हैप्पी राम नवमी

राम नवमी 2026 (Photo Credits: File Image)

4- श्री रामचंद्र कृपालु भज,

मन हरण भवभय दारुणम,

नवकंज लोचन, कंज मुख,

कर कंज, पद कंजारुणम.

हैप्पी राम नवमी

राम नवमी 2026 (Photo Credits: File Image)

5- मेरे प्रभु हैं श्रीराम,

जिनका अयोध्या है धाम,

रघुनंदन जो करते पूरे काज,

उनको हम करते हैं प्रणाम...

हैप्पी राम नवमी

राम नवमी 2026 (Photo Credits: File Image)

प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में इस बार का नजारा बेहद दिव्य है. रामलला के दरबार को फूलों और रोशनी से जगमगाया गया है. मंदिरों में भगवान राम के साथ माता सीता, लक्ष्मण और संकटमोचन हनुमान जी की विशेष पूजा-अर्चना की जा रही है. कई स्थानों पर भगवान राम की भव्य झांकियां और शोभायात्राएं निकाली जा रही हैं, जिनमें हजारों श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए शामिल हो रहे हैं.

धार्मिक दृष्टि से राम नवमी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष फल बताया गया है. आज के दिन श्रद्धालु गंगा, सरयू और अन्य पावन नदियों में डुबकी लगाकर दान-पुण्य जैसे शुभ कर्म कर रहे हैं. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा और दान करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.

भगवान राम का जीवन हमें विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और संयम बनाए रखने की प्रेरणा देता है. आज का युवा वर्ग भी प्रभु राम के आदर्शों को अपनाकर समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे रहा है. 2026 की यह राम नवमी सांस्कृतिक पुनर्जागरण और 'राम राज्य' की संकल्पना को साकार करने के उत्साह के साथ मनाई जा रही है.