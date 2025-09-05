Anant Chaturdashi 2025 Marathi Wishes: गणपती बाप्पा मोरया... पुढच्या वर्षी लवकर या... इन मराठी WhatsApp Messages, Quotes, GIF Greetings के जरिए दें बधाई

अनंत चतुर्दशी 2025 (Photo Credits: File Image)

Anant Chaturdashi 2025 Marathi Wishes: अनंत चतुर्दशी (Anant Chaturdashi) के दिन दस दिवसीय गणेशोत्सव (Ganeshotsav) का समापन होता है, जबकि इसकी शुरुआत गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) से हुई थी. दरअसल, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी के साथ इसका समापन होता है. इस साल 6 सितंबर 2025 को अनंत चतुर्दशी मनाई जा रही है और इसी दिन गणपति बप्पा (Ganpati Bappa) अपने भक्तों की मुरादों की झोली भरकर वापस कैलाश लौट जाएंगे. शास्त्रीय नियमों के अनुसार, गणेश चतुर्थी पर जब बप्पा को घर में विराजमान किया जाता है तो डेढ़ दिन, ढाई दिन, पांच दिन, 7 दिन या फिर 10 दिन तक अपने घरों में स्थापित किया जाता है.

पूरे दस दिनों तक गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना करने के बाद अनंत चतुर्दशी पर बप्पा को विधि विधान से विदा किया जाता है. इस दिन पवित्र नदी या तालाब में गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन कर उन्हें विदाई दी जाती है. इस दौरान गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या... के जयकारे लगाए जाते हैं. ऐसे में आप इस अवसर पर इन मराठी विशेज, वॉट्सऐप मैसेजेस, कोट्स, जीआईएफ ग्रीटिंग्स के जरिए बधाई दे सकते हैं.

1- कर सर्वांच्या दु:खाचा नाश,

चिंतामणी कर सर्वांच्या जीवनात आनंदाची बरसात…

गणपती बाप्पा मोरया...

पुढच्या वर्षी लवकर या...

2- वंदन करतो गणरायाला,

हात जोडतो वरद विनायकाला,

प्रार्थना करतो गजाननाला,

सुखी ठेव माझ्यावर प्रेम करणाऱ्यांना

गणपती बाप्पा मोरया...

पुढच्या वर्षी लवकर या...

3- निघाला गणपती बाप्पा,

सारगतीरी जमला गोपाळांचा मेळा,

खिन्न मनाने सारे म्हणतील

गणपती बाप्पा मोरया,

पुढच्या वर्षी लवकर या

4- देव आला माझ्या घरी,

हौस भागवली दर्शनाची,

पुन्हा आला तो क्षण,

बाप्पा वेळ झाली तुझी परत तुझ्या घरी जाण्याची…

गणपती बाप्पा मोरया

5- पुन्हा लागेल आस तुझ्या आगमनाची,

तुला पुन्हा डोळे भरून पाहण्याची,

कधी उजाडेल तो सोनेरी दिवस,

गणराया पुन्हा लागेल वेड तुझ्या आगमनाचे…

गणपती बाप्पा मोरया

गणेश विसर्जन के दिन बप्पा को विदा करने से पहले स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए. इसके बाद घी का दीपक जलाकर गणेश जी के मंडप के सामने आसन पर बैठकर गणेश मंत्र ‘गं गणपतयै नम:’ का जप करना चाहिए, फिर गणपति बप्पा को अक्षत, फूल, धूप, दूर्वा, मिष्ठान्न इत्यादि अर्पित करना चाहिए. पूजन के आखिर में गणेश आरती करें और उन्हें भोग अर्पित करें. अंत में जाने-अनजाने में हुई भूल-चूक के लिए गणेश जी से मांफी मांगे और अगले बरस बप्पा के जल्दी आने की कामना करते हुए उनकी प्रतिमा को किसी पवित्र नदी या तालाब में विसर्जित करें.