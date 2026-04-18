Akshaya Tritiya 2026 Wishes: अक्षय तृतीया पर प्रियजनों को इन शानदार हिंदी WhatsApp Messages, Facebook Greetings, Quotes के जरिए दें शुभकामनाएं

Akshaya Tritiya 2026 Wishes in Hindi: हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और मंगलकारी पर्वों में से एक 'अक्षय तृतीया' (Akshaya Tritiya) इस वर्ष 19 अप्रैल 2026 को मनाई जा रही है. वैशाख मास (Vaishakh Maas) के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आने वाला यह पर्व मानवीय जीवन में सुख, समृद्धि और अनंत सफलता का प्रतीक माना जाता है. संस्कृत में 'अक्षय' का अर्थ है 'शाश्वत'—अर्थात वह जिसका कभी अंत न हो. यही कारण है कि इस दिन किए गए कार्यों का फल अनंत काल तक मिलता है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अक्षय तृतीया एक 'स्वयंसिद्ध मुहूर्त' है. इसका अर्थ यह है कि इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यापार की शुरुआत या शिक्षा का आरंभ करने के लिए किसी विशेष पंचांग या मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं होती. पूरे दिन की हर घड़ी शुभ मानी जाती है. इस दिन सोने-चांदी की खरीदारी को भी विशेष महत्व दिया जाता है, जिसे घर में लक्ष्मी के स्थायी आगमन का सूचक माना जाता है.
अक्षय तृतीया के दिन पूजा-पाठ के साथ-साथ दान-पुण्य का भी विशेष विधान है. जल से भरे पात्र, पंखे, खड़ाऊं या अन्न का दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. इस दिन निस्वार्थ भाव से किया गया दान साधक को जीवन की कई बाधाओं से मुक्ति दिलाता है. इस अवसर पर आप इन शानदार हिंदी विशेज, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स, कोट्स के जरिए अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दे सकते हैं.
अक्षय तृतीया के दिन दीपदान की परंपरा अत्यंत फलदायी मानी गई है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर के मुख्य द्वार, उत्तर दिशा और पितरों के स्थान पर दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है. दीप जलाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है. इस दिन की पूजा से धन की देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर प्रसन्न होते हैं. पितरों के निमित्त दीपदान करने से पारिवारिक क्लेश दूर होते हैं और रिश्तों में प्रगाढ़ता आती है.